26 апреля 2026 в 22:22

Женщина пострадала при атаке ВСУ на сельхозпредприятие под Белгородом

Атаки Вооруженных сил Украины на Белгородскую область продолжаются. В результате очередного удара беспилотного летательного аппарата пострадала мирная жительница, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, инцидент был зафиксирован в хуторе Вязовском — дрон атаковал сельхозпредприятие. Повреждения получили фасад и входная группа одного из корпусов.

Сотрудница, почувствовав ухудшение состояния, вызвала скорую. Прибывшая бригада медиков оказала женщине с баротравмой всю необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась, лечение продолжит амбулаторно, — уточнил Гладков.

Также в Белгороде беспилотник повредил кровлю социального объекта. В Шебекино повреждены автомобиль, автобус и кровля соцобъекта. В селе Ржевка дрон ударил по грузовому автомобилю и легковушке, выбил окна и повредил дом.

В Новой Таволжанке огнем уничтожен частный дом. В Грайвороне повреждены окна и кровли гаражей, пострадали два частных дома. Зафиксированы и другие случаи попадания обломков дронов по социальным объектам.

Прошлой ночью массированной атаке подвергся Севастополь. По данным властей, таким образом украинская армия пыталась запугать местных жителей.

