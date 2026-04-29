29 апреля 2026 в 10:58

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 апреля: где сбои в России

Сегодня, 29 апреля, мобильный интернет не работает в Москве, Свердловской области и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 29 апреля

На мониторинговых сайтах регулярно фиксируются десятки и сотни жалоб о сбоях мобильного интернета от российских пользователей. Абоненты не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Проблемы с работой сетей затронули всех популярных мобильных операторов. Общее число жалоб, по данным «Сбой.рф», составляет более 500 на момент публикации. Сообщения поступают из Москвы, Свердловской, Челябинской, Вологодской областей, Санкт-Петербурга, Тверской, Тюменской, Новосибирской, Нижегородской, Ярославской областей, Татарстана, Башкирии, Подмосковья, Новгородской, Новосибирской областей и других регионов.

Почему не работает мобильный интернет 29 апреля

Мобильный интернет может не работать во время угрозы атаки БПЛА. Меры необходимы для противодействия дронам, которые могут поддерживать сообщение с центром управления посредством базовых станций, объяснили специалисты.

Проблемы с интернетом в крупных российских городах связаны с предотвращением террористических угроз, заявил президент России Владимир Путин.

«Не часто, но, к сожалению, такое происходит: имею в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета в крупных мегаполисах. Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем», — сказал российский лидер.

Ограничения вводят по сигналам безопасности специально обученные силовые структуры, заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он отметил, что поводом могут выступать не только атаки БПЛА, но и другие угрозы безопасности, которые могут фиксировать спецслужбы.

Депутат Госдумы Сергей Боярский призвал граждан набраться терпения и понимать, что отключения мобильного интернета — элемент безопасности.

«Конечно, неудобно, привыкаешь быстро к хорошему. Я убежден, что это временное явление, и мы, конечно, вернемся к привычному нашему цифровому укладу без отключений и перебоев», — сказал Боярский.

Как пользоваться интернетом во время отключений

Во время ограничений мобильной сети в штатном режиме продолжают работать голосовая связь, СМС и приложения из белого списка, в том числе соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджер МАКС.

В белые списки также входят сервисы «Яндекса», сайты и приложения сотовых операторов, банков, аптек, клиник, маркетплейсов, сервисы налогоплательщиков, «Госуслуги», сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) и многие другие популярные среди россиян порталы.

Егор Зверев
Е. Зверев
