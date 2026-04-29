29 апреля 2026 в 08:00

«Кинжалы» кошмарят ВСУ, опасные мины-ловушки: новости СВО к утру 29 апреля

ВС РФ в зоне СВО
Противовоздушная оборона Украины не справляется с защитой военных от российских ракет «Кинжал», ВСУ начали маскировать самодельные мины под электронные сигареты. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Ракеты «Кинжал» ввели ВСУ в тихий ужас

Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» стали настоящим кошмаром для украинских военных в глубоком тылу, за пределами досягаемости FPV-дронов и артиллерии, сообщили в российских силовых структурах. По словам источника, системы ПВО Украины, включая американские Patriot, практически бессильны против этого оружия.

Он добавил, что скорость ракеты достигла 10 Махов. На нее не могут отреагировать вовремя даже прославленные Patriot. Также ракеты отличают высокая дальность, маневренность и оснащенность как обычными, так и ядерными боевыми частями.

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захарова озвучила условие для прекращения конфликта на Украине

Устойчивое урегулирование украинского кризиса возможно только при одном условии, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, необходимо не просто прекратить боевые действия, а искоренить глубинные причины конфликта.

Захарова не уточнила, что именно, с точки зрения Москвы, следует считать первопричинами. Однако российское руководство неоднократно называло среди них расширение НАТО на восток, ущемление прав русскоязычного населения Донбасса и государственный переворот на Украине в 2014 году.

ВСУ «подбрасывают» мины в виде электронных сигарет

Украинские военные применяли самодельные мины, внешне напоминающие электронные сигареты, на Константиновском направлении в ДНР, в населенном пункте Ильиновка, рассказал военнослужащий Южной группировки войск с позывным Артист. По его словам, речь идет о нестандартных способах маскировки взрывных устройств.

Он добавил, что фиксировались и случаи минирования с использованием животных: на дорогах оставляли туши, внутри которых были размещены взрывные устройства. При попытке проезда техники происходила детонация. Боец подчеркнул, что подобные методы требуют повышенной осторожности при передвижении.

Житель Белгородской области погиб при атаках ВСУ

В результате атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область один мирный житель погиб, еще четверо пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Среди раненых — отец с сыном и женщина, получившая осколочное ранение спины.

В Краснояружском районе FPV-дрон атаковал автомобиль. В результате 18-летний парень получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, его отец — баротравму. Медики оперативно доставили их в городскую больницу №2 г. Белгорода. В Белгородском округе женщина самостоятельно обратилась в больницу с ранением спины. Врачи диагностировали ей осколочное ранение, оказали помощь и также направили в городскую больницу.

ВСУ оборудовали братскую могилу для отказников прямо на полигоне

Украинский инструктор 225-го отдельного штурмового полка с позывным Апрель организовал братскую могилу для мобилизованных отказников, сообщили в российских силовых структурах. Сделать это военный решил прямо на территории военного полигона.

По информации источника, инструктор также отвечает за применение пыток к насильно призванным военнослужащим. Других подробностей ситуации приведено не было. Украинские власти не комментировали сведения.

