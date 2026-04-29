29 апреля 2026 в 06:30

Оборона ВСУ трещит под ударами «Гиацинтов»: успехи ВС РФ к утру 29 апреля

Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки «Север» поразили опорные пункты, места дислокации и живую силу ВСУ в Харьковской области. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 29 апреля?

Поразили опорники и живую силу ВСУ

«Расчеты буксируемых пушек „Гиацинт-Б“ 11-го армейского корпуса группировки войск „Север“ во взаимодействии с операторами разведывательных БПЛА войск беспилотных систем при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, пункты управления БПЛА и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что артиллеристы группировки войск «Север» в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе украинских националистов в зоне СВО и не дают противнику перебрасывать резервы.

Там добавили, что передача кадров объективного контроля и координация действий артиллерии ведется с применением штатных отечественных средств связи по закрытым каналам.

Сбили 26 тяжелых квадрокоптеров ВСУ

За сутки подразделения группировки «Запад» сбили семь беспилотников, 26 тяжелых боевых квадрокоптеров и два управляемых авиационных боеприпаса, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 26 тяжелых боевых квадрокоптеров, два управляемых авиационных боеприпаса и барражирующий боеприпас противника», — сказал он.

Бигма добавил, что также были вскрыты и уничтожены 42 пункта управления БПЛА и 11 наземных робототехнических комплексов противника.

Уничтожили восемь БПЛА ВСУ самолетного типа и 14 тяжелых коптеров

Подразделения группировки «Север» за сутки сбили восемь беспилотников ВСУ самолетного типа и 14 тяжелых боевых октокоптеров, сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.

«Вскрыты и уничтожены 11 пунктов управления БПЛА, восемь БПЛА самолетного типа, 14 тяжелых боевых октокоптеров R-18, пять НРТК, квадроцикл, два склада боеприпасов и два склада материальных средств противника», — сказал он.

Ликвидировали 25 блиндажей и 21 беспилотник ВСУ

Подразделения Южной группировки войск за сутки уничтожили 25 блиндажей и укрытий ВСУ, а также сбили 21 беспилотник, заявил Вадим Астафьев, начальник пресс-центра группировки.

«Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено девять антенн связи и БПЛА, четыре наземных робототехнических комплекса. Поражено 25 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбит 21 беспилотник противника», — отметил он.

Тараном сбили 10 беспилотников ВСУ

Военнослужащие отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» добровольческого корпуса Южной группировки войск успешно сбили 10 беспилотников противника, рассказали в российском военном ведомстве.

«После обнаружения цель берется на сопровождение, оператор выводит дрон на оптимальную траекторию и выполняет точный маневр, завершая перехват воздушным тараном. В результате противник лишается как самих беспилотников, так и возможности вести разведку и наносить удары», — рассказали в министерстве, предоставив кадры с уничтожением дронов.

Там уточнили, что среди целей расчетов такие аппараты, как «Булава», Mini Shark, «Лелека-100» и «Домаха».

«Слаженная работа операторов войск беспилотных систем позволяет держать воздушное пространство под постоянным контролем, системно снижая активность вражеских БПЛА и обеспечивая безопасность наших подразделений на переднем крае», — отметили в министерстве.

Читайте также:

9 мая 2026 года: сколько лет со Дня Победы, парад без техники, кто приедет

Разнесли бойцов и технику ВСУ в клочья: успехи ВС РФ к утру 28 апреля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 апреля

Анастасия Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, на какой шаг решились ВСУ в Сумской области
Врач назвал неочевидные опасные последствия удаления гланд
«Иран никогда не сдастся»: посол ответил на ожидания Трампа
«Потеряет влияние»: на Западе сообщили о жестком ударе по Зеленскому
Нутрициолог назвала людей, для кого дикое мясо крайне опасно
США обвинили в игнорировании помощи Украине
Названы признаки, когда манипулирование маскируется под заботу начальства
Оборона ВСУ трещит под ударами «Гиацинтов»: успехи ВС РФ к утру 29 апреля
Ракеты «Кинжал» ввели ВСУ в тихий ужас
Нутрициолог рассказала о неожиданном вреде растительных масел
Врач рассказала, кому противопоказано носить смартфон в нагрудном кармане
Самолеты прекратили ночные рейсы над 13 городами России
Врач рассказала, как часто необходимо менять зубную щетку
Ветераны, инвалиды, пенсионеры старше 80: кто получит льготы на ЖКУ
Врач ответила, когда кожный зуд может стать поводом для сдачи анализов
Экономисты заметили тенденцию по рынку на «вторичку» в России
Названы пять явных признаков эмоционального вампира в паре и коллективе
Составлен список самых читаемых книг о Великой Отечественной войне
Захарова озвучила условие, при котором возможно урегулирование на Украине
Терапевт назвала тревожные симптомы дефицита магния
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
