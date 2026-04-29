Оборона ВСУ трещит под ударами «Гиацинтов»: успехи ВС РФ к утру 29 апреля

Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки «Север» поразили опорные пункты, места дислокации и живую силу ВСУ в Харьковской области. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 29 апреля?

Поразили опорники и живую силу ВСУ

«Расчеты буксируемых пушек „Гиацинт-Б“ 11-го армейского корпуса группировки войск „Север“ во взаимодействии с операторами разведывательных БПЛА войск беспилотных систем при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, пункты управления БПЛА и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что артиллеристы группировки войск «Север» в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе украинских националистов в зоне СВО и не дают противнику перебрасывать резервы.

Там добавили, что передача кадров объективного контроля и координация действий артиллерии ведется с применением штатных отечественных средств связи по закрытым каналам.

Сбили 26 тяжелых квадрокоптеров ВСУ

За сутки подразделения группировки «Запад» сбили семь беспилотников, 26 тяжелых боевых квадрокоптеров и два управляемых авиационных боеприпаса, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 26 тяжелых боевых квадрокоптеров, два управляемых авиационных боеприпаса и барражирующий боеприпас противника», — сказал он.

Бигма добавил, что также были вскрыты и уничтожены 42 пункта управления БПЛА и 11 наземных робототехнических комплексов противника.

Уничтожили восемь БПЛА ВСУ самолетного типа и 14 тяжелых коптеров

Подразделения группировки «Север» за сутки сбили восемь беспилотников ВСУ самолетного типа и 14 тяжелых боевых октокоптеров, сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.

«Вскрыты и уничтожены 11 пунктов управления БПЛА, восемь БПЛА самолетного типа, 14 тяжелых боевых октокоптеров R-18, пять НРТК, квадроцикл, два склада боеприпасов и два склада материальных средств противника», — сказал он.

Ликвидировали 25 блиндажей и 21 беспилотник ВСУ

Подразделения Южной группировки войск за сутки уничтожили 25 блиндажей и укрытий ВСУ, а также сбили 21 беспилотник, заявил Вадим Астафьев, начальник пресс-центра группировки.

«Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено девять антенн связи и БПЛА, четыре наземных робототехнических комплекса. Поражено 25 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбит 21 беспилотник противника», — отметил он.

Тараном сбили 10 беспилотников ВСУ

Военнослужащие отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» добровольческого корпуса Южной группировки войск успешно сбили 10 беспилотников противника, рассказали в российском военном ведомстве.

«После обнаружения цель берется на сопровождение, оператор выводит дрон на оптимальную траекторию и выполняет точный маневр, завершая перехват воздушным тараном. В результате противник лишается как самих беспилотников, так и возможности вести разведку и наносить удары», — рассказали в министерстве, предоставив кадры с уничтожением дронов.

Там уточнили, что среди целей расчетов такие аппараты, как «Булава», Mini Shark, «Лелека-100» и «Домаха».

«Слаженная работа операторов войск беспилотных систем позволяет держать воздушное пространство под постоянным контролем, системно снижая активность вражеских БПЛА и обеспечивая безопасность наших подразделений на переднем крае», — отметили в министерстве.

