Разнесли бойцов и технику ВСУ в клочья: успехи ВС РФ к утру 28 апреля

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток» уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в Запорожской области. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 28 апреля?

Разнесли бойцов и технику ВСУ в Запорожской области

Как сообщили в Минобороны России, разведывательный расчет БПЛА «Востока» обнаружил замаскированные позиции, а также пункты сосредоточения бойцов и техники украинских формирований в районе одного из населенных пунктов в Запорожской области.

«Координаты выявленных целей были переданы на командный пункт артиллерийского подразделения. Расчеты реактивных систем залпового огня „Ураган“ выдвинулись на огневые позиции и нанесли удары по скоплениям противника», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве сообщили, что огневое поражение привело к уничтожению живой силы и техники ВСУ, разрушению фортификационных сооружений и полевых складов, а также нарушению системы материально-технического обеспечения противника на этом участке.

Уничтожили опорный пункт ВСУ в глубине лесного массива

Артиллеристы самоходной установки «Мальва» из 34-й артиллерийской дивизии группировки «Запад» ликвидировали опорный пункт противника в лесу Харьковской области, заявили в МО РФ.

«Обнаружив и получив точные координаты замаскированной цели, артиллеристы [САУ „Мальва“] оперативно развернули комплекс и приступили к выполнению боевой задачи. Мощным и точным огнем, применяя осколочно-фугасные снаряды, расчет уничтожил противника, укрывающегося в глубине лесного массива. В результате удара объект инфраструктуры боевиков ВСУ, использовавшийся для управления и снабжения, был полностью разрушен», — рассказали в министерстве.

Как отметили в военном ведомстве, после выполнения огневой задачи расчет «Мальвы» оперативно сменил огневую позицию, обеспечив собственную безопасность от возможного ответного огня.

«Артиллеристы группировки войск „Запад“ круглосуточно уничтожают противника в зоне проведения специальной военной операции, поддерживая боевую работу штурмовых и мотострелковых подразделений, не давая противнику перебрасывать резервы», — подчеркнули там.

Поразил 42 тяжелых дрона и 26 пунктов управления БПЛА ВСУ

ВСУ потеряли 42 тяжелых боевых квадрокоптера и 26 пунктов управления беспилотниками за сутки из-за действий группировки «Север». Об этом сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.

«Вскрыты и уничтожены 26 пунктов управления БПЛА, 22 БПЛА самолетного типа, 42 тяжелых боевых октокоптера R-18, два квадроцикла, мотоцикл, багги, девять НРТК и восемь складов материальных средств противника», — сказал Межевых.

Ликвидировали укрепленные позиции ВСУ на расстоянии в 20 км

Российское военное ведомство сообщило, что беспилотник «Молния-2», используемый 44-м армейским корпусом группировки «Север», поразил укрепленные позиции ВСУ на расстоянии 20 километров в Сумской области.

«Один из расчетов БПЛА „Молния-2“ в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения СВО в Сумской области нанес точный удар по заранее разведанным укрепленным позициям противника. В результате попадания цели были полностью уничтожены, сообщили в военном ведомстве, отметив, что дальность полета беспилотника составила свыше 20 км», — рассказали в МО.

Там указали, что применение ударного дрона позволило выполнить боевую задачу без входа в зону действия средств поражения противника.

«Высокая автономность, помехозащищенность каналов связи и современное оборудование БПЛА „Молния-2“ обеспечили успешность выполнения задачи», — добавили в министерстве.

