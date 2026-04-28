Составлен список регионов России, отказавшихся от парада Победы в 2026 году

9 мая 2026 года в России пройдут праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Какие регионы отказались от проведения парада Победы?

Какие регионы отказались от парада Победы в 2026 году

На данный момент известно о нескольких регионах, в которых отменили парад Победы.

27 апреля глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что в республике с учетом безопасности приняли решение отказаться от проведения в очном формате парада Победы.

«Руководствуясь безусловным приоритетом безопасности каждого жителя, мы приняли непростое, но необходимое решение: в этом году не проводить парад Победы, акцию „Бессмертный полк“ в очном формате и праздничный салют», — отметил глава региона в канале на платформе МАКС.

По его словам, День Победы при этом «обязательно состоится, достойно и с уважением к героям». Николаев пояснил, что памятные и праздничные мероприятия состоятся «на локальных площадках с самым строгим соблюдением» мер безопасности. Было отмечено, что по каждому событию утверждены паспорта безопасности, организовано взаимодействие с оперативными службами, отработаны алгоритмы действий.

«Прошу отнестись к этим решениям с пониманием. Наша главная общая задача — сохранить безопасность людей и вместе отметить великий подвиг поколения победителей. Подготовка к празднику продолжается в штатном режиме», — добавил глава региона.

Кроме того, парады, массовые шествия и фейерверки в День Победы отменены в Калужской области по соображениям безопасности. Прохождение воинских подразделений пройдет только в Малоярославце и Козельске, сообщил глава региона Владислав Шапша в МАКСе.

«В День Победы в этом году в нашем регионе по соображениям безопасности не проводим парады и массовые шествия, не будет фейерверков. Исключения — города воинской славы: в Малоярославце и Козельске будет торжественное прохождение воинских подразделений», — написал он.

Как отметил губернатор, главам муниципалитетов поставлена задача проверить состояние памятников и привести их в порядок.

Также губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем канале в «МАКСе» заявил, что Саратов откажется от проведения торжественного прохождения войск и салюта в День Победы с учетом мер безопасности.

«Сегодня обсудили формат проведения мероприятий [ко Дню Победы]. Ранее от ветеранских организаций с учетом мер безопасности поступило предложение в этом году отказаться от проведения торжественного прохождения войск и салюта. Считаю это правильным и поддерживаю», — написал Бусаргин.

На предстоящих мероприятиях акцент будет сделан на патриотическую тематику. Особое внимание уделят чествованию ветеранов, включая концерты у их домов. Бусаргин отметил, что обновленные школьные музеи по всей области могут стать площадками для патриотических и памятных акций.

Что известно о торжествах в честь Дня Победы в приграничных районах России

Как пишет газета «Ведомости», приграничные регионы проведут торжества в честь 81-й годовщины Победы сдержанно. Например, в Курской области не будет парада и праздничного салюта, сообщили в комитете региональной безопасности. В регионе действует режим контртеррористической операции, а обстановка признана чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

В Брянской области все праздничные события пройдут с учетом требований безопасности для жителей, сказала изданию начальник отдела пресс-службы управления информационного обеспечения деятельности губернатора и правительства Галина Протченко. Салютов в регионе не будет, так как действуют ограничения. Протченко сообщила, что в Брянской области введен режим контртеррористической операции и установлен высокий (желтый) уровень террористической угрозы.

В Белгородской области празднования будут «ограниченными» из-за сложившейся оперативной обстановки и действующего режима КТО, сказала в беседе с «Ведомостями» начальник отдела пресс-службы правительства Оксана Полякова. Запуска салютов 9 мая не планируется — это обусловлено вопросами безопасности.

В конце апреля в ЛНР состоится оргкомитет по подготовке к празднованию Дня Победы. В Крыму, по словам представителей пресс-служб, работа над организацией продолжается, но окончательные решения пока не приняты.

