Снежный апокалипсис в Москве: сколько пострадавших, когда вернется тепло

Пресс-служба комплекса городского хозяйства призвала москвичей и туристов воздержаться от нахождения на улице во вторник, 28 апреля, из-за ухудшения погодных условий. Что известно о последствиях погодного коллапса, когда в столицу придет тепло?

Что известно о последствиях снегопада в Москве и Московской области

На Москву и область обрушился мощный снегопад с ветром до 23 м/с. На метеостанции ВДНХ утром высота снега достигла 12 см, превысив предыдущий рекорд 55-летней давности на 2 см. За сутки в столице выпал 21 мм осадков, побив рекорд 1880 года.

Москвичей и гостей столицы просят не выходить на улицу во вторник, 28 апреля, из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства. Неблагоприятные условия сохранятся как ночью, так и в течение всего дня.

«Неблагоприятные погодные условия сохранятся ночью и в течение дня 28 апреля. Ожидаются сильный ветер с порывами до 20 м/с, метель, налипание снега на проводах и деревьях, переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы», — говорится в публикации.

Столичный департамент городского хозяйства сообщал о более 110 упавших деревьях по всему городу из-за мощного ветра и снегопада. Повреждения также получили автомобили. Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов сообщал о 75 случаях падения деревьев.

Из-за того что снег повалил деревья в Москве и области, травмы получили 30 человек, сообщили в экстренных службах.

«Всего от снегопада с ветром, повлекшего падения деревьев в Москве и области, пострадали 30 человек, большинство из них в столице», — сказал собеседник агентства ТАСС.

Кроме того, сильный снегопад в Москве привел к изменениям в графиках авиакомпаний, рейсы которых отправляются из местных аэропортов, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника, в ночь с 26 на 27 апреля более 50 самолетов остались в столице — они не смогли вылететь из-за неблагоприятных погодных условий: сильного ливневого снега и видимости менее тысячи метров.

«Пассажиры этих рейсов высажены из воздушных судов и ожидают улучшения погоды в терминале», — сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Столичный департамент транспорта сообщил, что дерево упало на синей ветке московского метро между станциями «Партизанская» и «Щелковская». Движение там было остановлено.

«На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения на участке между станциями „Партизанская“ и „Щелковская“», — говорится в сообщении.

Падающие деревья парализовали движение и на участках МЦД: на перегоне Лобня — Марк произошел обрыв контактного провода, а на участке Быково — Люберцы из-за сильного ветра на пути упало дерево.

По данным СМИ, на фоне массивного снегопада цены на такси в Москве и области утром выросли от двух до пяти раз. Время ожидания тоже заметно увеличилось: машин на линии меньше, а заказов больше.

Снегопад также стал причиной аварии со смертельным исходом на трассе Зарайск — Луховицы. Столкнулись грузовик и легковой автомобиль, погибли 38-летний мужчина и 35-летняя женщина.

Когда в Москву вернется тепло

Теплая погода вернется в Москву к 9 и 10 мая. Во вторые выходные месяца температура может подняться до +20 градусов, сообщил синоптик Александр Шувалов. Уже к первым майским выходным погодные условия начнут улучшаться. По словам эксперта, сильный снегопад, накрывший столицу, прекратится 28 апреля.

«Во вторник, 28 апреля, давление вырастет сразу на 10 миллиметров, ветер стихнет, а сильный снег перейдет в разряд умеренного. В среду осадки станут небольшими, днем возможен переход в дождь, температура подрастет до +6 градусов. В четверг, 30 апреля, [будет] практически без осадков и до +8 градусов. В пятницу воздух прогреется до +10 градусов (хоть и с небольшой вероятностью дождя)», — отметил Шувалов.

В свою очередь, главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова также предупредила, что в первые дни мая не стоит ждать возвращения теплой погоды.

«В Москве сейчас выпало много снега, и до конца апреля температура останется ниже нормы где-то на 5–8 градусов. Поэтому дай бог, чтобы он растаял к 1 мая. С 1 по 3 мая погода в столице ожидается уже без существенных осадков, хотя еще будет преобладать северо-восточный ветер в ночные часы. Возможно понижение до −1 градуса. Дневная температура 1 мая будет в пределах +5–10 градусов. 2 мая преобладающая дневная температура +7–12 градусов, 3 мая — где-то +10–15 градусов. Возвращение к климатической норме ожидается в середине первой декады мая», — рассказала Позднякова NEWS.ru.

