Сильная прохлада и ледяные дожди: погода в Москве в конце апреля

Сильная прохлада и ледяные дожди: погода в Москве в конце апреля

В течение последней декады апреля в Москве ожидаются осадки в виде ледяных дождей, рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице с 27 по 30 апреля?

Какая погода будет в Москве в конце апреля

По словам Евгения Тишковца, перед майскими праздниками в Москве прогнозируется прохладная погода с ледяными дождями.

«Грядущая неделя вряд ли порадует теплой весенней погодой жителей Русской равнины — это будет „битва“ между весной и зимой! Несмотря на относительно ранний в этом году весенний сезон, климатическая машина времени отбросит нас в прошлое на три недели назад. Это будет очередная волна холода перед майскими праздниками», — сообщил он.

По данным метеосервисов, в период с 27 по 30 апреля температурный фон станет более комфортным: дневные показатели могут достичь +15 градусов, а в отдельные дни возможны пиковые значения до +17 градусов. Ночью будет до +4 градусов. Вероятны также кратковременные дожди.

Какая погода будет в Москве в начале мая

Евгений Тишковец уточнил, что в течение майских праздников воздух в Москве может прогреваться до +20 градусов.

«В апреле (в середине и конце месяца) вероятны еще два коротких периода ночных заморозков, но ближе к маю вновь начнется стремительное потепление и столбики дневных термометров к майским праздникам устремятся на штурм 20-градусной отметки и выше», — подчеркнул он.

По предварительным данным метеоцентров, в пятницу, 1 мая, днем воздух в российской столице прогреется до +17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +10 градусов. Ветер будет умеренным, 3 м/c. Возможны кратковременные дожди.

В субботу, 2 мая, эксперты прогнозируют ясную погоду. Днем температура составит +19 градусов, ночью — около +9 градусов. Ветер сохранит умеренность, осадки маловероятны.

Воскресенье, 3 мая, будет облачным, но теплым. Днем — около +19 градусов, ночью — до +9 градусов.

В понедельник, 4 мая, днем ожидается +19 градусов, ночью — до +9 градусов. Во вторник, 5 мая, прогнозируются дожди при дневной температуре +19 градусов и ночной +10 градусов.

