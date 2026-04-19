Свирепый ураган и холод до −6? Погода в Москве в конце апреля: чего ждать

В течение последней декады апреля в Москве ожидаются осадки в виде ледяных дождей, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 20 по 30 апреля, ждать ли свирепых ураганов и холода до −6 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце апреля

По словам Евгения Тишковца, перед майскими праздниками в Москве прогнозируется прохладная погода с ледяными дождями.

«Грядущая неделя вряд ли порадует теплой весенней погодой жителей Русской равнины — это будет „битва“ между весной и зимой! Несмотря на относительно ранний в этом году весенний сезон, климатическая машина времени отбросит нас в прошлое на три недели назад. Это будет очередная „волна холода“ перед майскими праздниками», — пояснил синоптик.

По данным метеоцентров, в понедельник, 20 апреля, ожидается облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура опустится до +2 градусов, днем воздух прогреется лишь до +8 градусов. Возможна слабая гололедица на дорогах. Во вторник, 21 апреля, ночью температура может понизиться до −1 градуса (по области — до −2 градусов), днем ожидается от +5 до +10 градусов. Возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. В среду, 22 апреля, ночью температура составит от −2 до +3 градусов, днем — от +7 до +12 градусов. Без существенных осадков.

В четверг и пятницу, 23 и 24 апреля, местами пройдет кратковременный дождь, дневная температура не выше +12 градусов. Возможны осадки в виде дождя.

В период с 25 по 30 апреля, согласно предварительным прогнозам, температурный фон станет более комфортным. Дневные показатели могут достичь +15 градусов, а в отдельные дни возможны пиковые значения до +17 градусов. Ночью будет до +4 градусов. В эти дни не ожидается затяжных ливней, однако кратковременные дожди вероятны.

Таким образом, в российской столице в конце апреля свирепого урагана и холода до −6 градусов не прогнозируется.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце апреля

В Санкт-Петербурге в период с 20 по 26 апреля ожидается достаточно теплая погода, но в выходные дни возможны ночные заморозки, рассказал в беседе с NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

«Температура воздуха в ночь на 20 и 21 апреля — около +2–4 градусов, а 22 и 23 апреля — от +3 до +7. В дневные часы с понедельника по четверг воздух прогреется до +11–14 градусов. В пятницу, субботу и воскресенье похолодает: на протяжении суток не выше +5, ночью возможны слабые заморозки. Осадки в выходные пройдут в виде дождя днем, а ночью не исключен мокрый снег», — отметил он.

В период с 27 по 28 апреля ожидается облачная погода с небольшими осадками, днем воздух прогреется лишь до +7, ночью температура опустится до нуля градусов. Возможны кратковременные осадки.

С 29 по 30 апреля прогнозируются дожди в Северной столице, дневная температура не поднимется выше +6 градусов, ночью ожидается около нуля градусов. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 4–9 м/с, который будет усиливать ощущение холода. Атмосферное давление будет повышенным и достигнет 769 мм ртутного столба.

