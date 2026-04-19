Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 апреля: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 апреля: где сбои в России

Сегодня, 19 апреля, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве и других регионах России. Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 19 апреля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 19 апреля, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, «МегаФона», «Билайна», T2, Yota и других операторов сообщают, что по причине падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, каршерингом, поисковыми системами, а также мессенджерами и QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 19 апреля поступило от жителей Москвы. Также жалобы зафиксированы из Санкт-Петербурга, Татарстана, Дагестана, Башкирии, Красноярского, Краснодарского, Приморского и Хабаровского краев, Новосибирской, Свердловской, Владимирской, Самарской, Саратовской, Астраханской, Московской, Нижегородской, Ивановской, Иркутской и Ярославской областей.

Почему не работает мобильный интернет 19 апреля

Сбои, а также снижение скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Отключение мобильного интернета необходимо для противодействия беспилотникам, которыми управляют через сотовую сеть.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вводимые меры необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко также отмечал, что ограничения применяются не только в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов, но и с другими угрозами безопасности, которые могут поступать спецслужбам по специальным каналам.

«При всем уважении, я сам активный пользователь интернета. Я на уровне губернатора Ленинградской области и даже руководителя оперативного штаба по указу президента регулировать интернет не могу. И кнопки, рычага, штурвала — открутить, больше дать интернета, меньше — у меня нет. Будем стараться работать в этих условиях», — заявил он.

Когда снимут ограничения с мобильного интернета

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заверил, что ограничения работы мобильного интернета — временное явление. Парламентарий заверил, что цифровой уклад в стране вернется.

«Нужно набраться терпения и понимать, что это делается во имя нашей безопасности. Таковы вызовы сегодняшнего дня. <...> Конечно, неудобно, привыкаешь быстро к хорошему. Я убежден, что это временное явление, и мы, конечно, вернемся к привычному нашему цифровому укладу без отключений и перебоев», — сообщил он.

По словам Дмитрия Пескова, ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что делать при отключении мобильного интернета

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также остаются доступными звонки, СМС-сообщения и вызовы экстренных служб.

В период сбоев в полном доступе остаются сайты из белого списка. В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) и другие.

Читайте также:

Обильные ливни и тепло до +20? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

Развод Бондарчука и Андреевой: подробности, что случилось, раздел имущества

Уход фигуристов, фермерство, вражда с Ягудиным: как живет Евгений Плющенко