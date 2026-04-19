19 апреля 2026 в 11:53

Синоптик спрогнозировал волну холода в Москве перед майскими праздниками

Синоптик Тишковец: волна похолодания придет в Москву перед майскими праздниками

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Новая волна похолодания ожидается в Москве перед майскими праздниками, не исключены ледяные дожди, заявил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, причиной ухудшения погодных условий станет противостояние двух барических систем. Речь идет о скандинавском антициклоне и циклоне южного происхождения, который смещается вдоль Поволжья.

Несмотря на относительно ранний в этом году весенний сезон, климатическая машина времени отбросит нас в прошлое на три недели назад. Это будет очередная волна холода перед майскими праздниками, — подчеркнул собеседник агентства.

Серьезное похолодание с восстановлением временного снежного покрова также ожидается в Подмосковье, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской и Костромской областях. Кроме того, температура ниже климатической нормы будет в Республике Марий Эл, Чувашии, Кировской области, Пермском крае и Свердловской области, резюмировал Тишковец.

Ранее желтый уровень погодной опасности объявили более чем на сутки в Москве и Подмосковье. Как уточнили в Гидрометцентре России, такое решение было принято из-за возможного образования гололедицы на дорогах.

