Два человека стали жертвами аварии на заснеженной трассе в Подмосковье

Два человека стали жертвой аварии на заснеженной трассе в Подмосковье, сообщил Telegram-канал «112». Отмечается, что на дороге Зарайск-Луховицы столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В настоящее время движение на трассе затруднено.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус подтвердил, что снегопад в столице начнет постепенно стихать к вечеру понедельника, 27 апреля. Он отметил, что во вторник, 28 апреля, осадки еще сохранятся, а улучшение погодных условий ожидается только в среду, 29 апреля.

Кроме того, пресс-служба регионального управления МВД России сообщила, что в Саратовской области в результате опрокидывания автомобиля пострадали шесть человек. По информации ведомства, 17-летний водитель потерял контроль над управлением, и машина вылетела в кювет.

Также в пресс-службе МЧС РФ по Ленинградской области сообщили о лобовом столкновении грузового и легкового транспорта в Волховском районе. В результате удара пассажирский автомобиль загорелся, два человека скончались.