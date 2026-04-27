Шесть человек пострадали при опрокидывании автомобиля под Саратовом

Шесть человек пострадали при опрокидывании автомобиля в Саратовской области, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России в Telegram-канале. В ведомстве рассказали, что 17-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП водитель и пять граждан, находившихся в салоне в качестве пассажиров, с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

Ранее в Волховском районе столкнулись грузовик и легковушка. От удара машина вспыхнула, водитель и пассажир погибли. Авария произошла на трассе А114 на 507-м километре вблизи деревни Кулаково.

Кроме того, пресс-служба регионального управления МВД РФ сообщила, что в отношении водителя грузового автомобиля, попавшего в ДТП с пассажирским автобусом в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело. Согласно предварительной информации, мужчина проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекресток.

Также в Красногвардейском районе города произошла авария с участием каршерингового автомобиля. Водитель Exeed совершил наезд на двух несовершеннолетних девочек на «зебре» — одна из пострадавших скончалась в медицинском учреждении.