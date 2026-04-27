27 апреля 2026 в 09:59

Шесть человек пострадали при опрокидывании автомобиля под Саратовом

Фото: t.me/mvd_64
Шесть человек пострадали при опрокидывании автомобиля в Саратовской области, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России в Telegram-канале. В ведомстве рассказали, что 17-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП водитель и пять граждан, находившихся в салоне в качестве пассажиров, с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

Ранее в Волховском районе столкнулись грузовик и легковушка. От удара машина вспыхнула, водитель и пассажир погибли. Авария произошла на трассе А114 на 507-м километре вблизи деревни Кулаково.

Кроме того, пресс-служба регионального управления МВД РФ сообщила, что в отношении водителя грузового автомобиля, попавшего в ДТП с пассажирским автобусом в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело. Согласно предварительной информации, мужчина проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекресток.

Также в Красногвардейском районе города произошла авария с участием каршерингового автомобиля. Водитель Exeed совершил наезд на двух несовершеннолетних девочек на «зебре» — одна из пострадавших скончалась в медицинском учреждении.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Азов» начал вербовку дипломированных химиков для работы в зоне конфликта
В Германии захотели предъявить жесткий ультиматум Фон дер Ляйен
В Госдуме предложили способ снижения инфляции
Экс-судья объяснил массовую драку хоккеистов «Локомотива» и «Авангарда»
Овчинский: в Перово готовят площадку для новостройки по реновации
Мирошник высмеял сделанное под столом селфи посла Украины в США
В Москве установлен новый рекорд по высоте снежного покрова в апреле
Турэксперт рассказала, куда выгодно отправиться на майские праздники
Известная музыкальная группа лишилась банковских счетов из-за налогов
В ЕС намекнули на повторение ЧП с Трампом в отношении Зеленского
Два человека стали жертвами аварии на заснеженной трассе в Подмосковье
Сотрудник ЗАЭС погиб при ударе дрона ВСУ по станции
Стрельба на ужине Трампа вскрыла неожиданную «проблему статуса»
В России появится новый вид казначейского кредита
В Госдуме придумали новое применение цифровым рублям
Опрос показал, сколько россиян скрывают использование ИИ на работе
Шесть человек пострадали при опрокидывании автомобиля под Саратовом
Диверсанты хотели подорвать нефтяное предприятие в Коми по указке Киева
В Монголии произошло новое землетрясение
Подготовка к концерту Шакиры в Рио-де-Жанейро обернулась страшной трагедией
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

