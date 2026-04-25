25 апреля 2026 в 11:30

Страшное ДТП в Ленобласти закончилось задержанием водителя

МВД: уголовное дело возбудили после крупного ДТП с грузовиком в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Уголовное дело возбудили в отношении водителя грузовика после аварии с автобусом в Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ в своем Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, он выехал на перекресток, проигнорировав запрещающий сигнал светофора.

В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), — проинформировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что количество погибших в дорожно-транспортном происшествии с автобусом и грузовой фурой в Ленинградской области возросло до двух, еще 23 человека получили травмы. По данным МЧС, 10 пострадавших были направлены на стационарное лечение.

До этого четыре человека выпали из опрокинувшейся в результате ДТП машины на юго‑востоке Москвы. По предварительной информации, один из них скончался. Очевидцы рассказали, что автомобиль вылетел с трассы в кювет и несколько раз перевернулся. На место аварии оперативно прибыли сотрудники городских экстренных служб.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о судьбе пострадавших при атаке БПЛА в Екатеринбурге
«Призрачный» волк вызвал переполох в одной стране
80 лет со дня рождения Жириновского: яркие кадры из жизни политика
В Бурятии допросили выжившего при сходе лавины туриста
Гладков назвал число пострадавших при атаке дронов на Белгородскую область
Поиски Усольцевых: последние новости 25 апреля, кадры с тайги, новые детали
В Якутии простились с Героем России
Захарова сравнила Зеленского и Дудаева
На северо-востоке Москвы загорелись балконы
«Это противоестественно»: бывший шеф-повар Роналду раскрыл секрет его диеты
Удар по Екатеринбургу, смерть женщины: как ВСУ атакуют Россию 25 апреля
Перед ЕС замаячил новый кредит для Украины на десятки миллиардов евро
ПВО сбила более 40 беспилотников над Россией за шесть часов
Названа необходимая для восстановления Украины сумма
Telegram начал «убивать» батареи iPhone
Володин почтил память советских воинов, сражавшихся за освобождение Кореи
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в российском регионе
В США раскрыли масштаб обвала рынка жилья
В России подготовили обновленный ГОСТ на вейпы
Названа причина стрельбы полицейских в Киеве
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

