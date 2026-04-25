Страшное ДТП в Ленобласти закончилось задержанием водителя МВД: уголовное дело возбудили после крупного ДТП с грузовиком в Ленобласти

Уголовное дело возбудили в отношении водителя грузовика после аварии с автобусом в Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ в своем Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, он выехал на перекресток, проигнорировав запрещающий сигнал светофора.

В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), — проинформировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что количество погибших в дорожно-транспортном происшествии с автобусом и грузовой фурой в Ленинградской области возросло до двух, еще 23 человека получили травмы. По данным МЧС, 10 пострадавших были направлены на стационарное лечение.

До этого четыре человека выпали из опрокинувшейся в результате ДТП машины на юго‑востоке Москвы. По предварительной информации, один из них скончался. Очевидцы рассказали, что автомобиль вылетел с трассы в кювет и несколько раз перевернулся. На место аварии оперативно прибыли сотрудники городских экстренных служб.