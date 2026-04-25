25 апреля 2026 в 11:09

Выросло число погибших в страшном ДТП с автобусом в Ленобласти

Число погибших в ДТП с автобусом и фурой в Ленобласти увеличилось до двух

Фото: МЧС РФ
Количество погибших в дорожно-транспортном происшествии с автобусом и грузовой фурой в Ленинградской области возросло до двух, еще 23 человека получили травмы, сообщает региональное ГУ МЧС. По данным ведомства,10 пострадавших были направлены на стационарное лечение.

Два человека погибло, 10 человек отправлены на стационарное лечение (из них: четыре в тяжелой степени, шесть — в средней степени); 13 человек отправлены на амбулаторное лечение по местам проживания, в том числе и двое детей, — проинформировали в МЧС.

Ранее в результате ДТП на юго-востоке Москвы автомобиль каршеринга вылетел в кювет и перевернулся. Четыре человека выпали из машины, один из них скончался. Пострадавших доставили в больницы, у двоих диагностировали тяжелые травмы, у третьего — ушиб головы.

До этого в Тутаеве Ярославской области на пересечении двух проспектов столкнулись ВАЗ-2110 и Toyota Camry. Водитель и пассажир отечественной легковушки доставлены в больницу. Автомобили после удара сбили дорожный знак, но пешеходы, находившиеся рядом, чудом не пострадали. Полиция проводит проверку.

