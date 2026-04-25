Выросло число погибших в страшном ДТП с автобусом в Ленобласти Число погибших в ДТП с автобусом и фурой в Ленобласти увеличилось до двух

Количество погибших в дорожно-транспортном происшествии с автобусом и грузовой фурой в Ленинградской области возросло до двух, еще 23 человека получили травмы, сообщает региональное ГУ МЧС. По данным ведомства,10 пострадавших были направлены на стационарное лечение.

Два человека погибло, 10 человек отправлены на стационарное лечение (из них: четыре в тяжелой степени, шесть — в средней степени); 13 человек отправлены на амбулаторное лечение по местам проживания, в том числе и двое детей, — проинформировали в МЧС.

