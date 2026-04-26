Майский снег для москвичей, новые детали аварии на ЧАЭС: что будет дальше

Жителей Москвы предупредили о мокром снеге и штормовом ветре на следующей неделе, раскрыты новые детали аварии на Чернобыльской АЭС, 12-летняя девочка впала в кому после тренировки в бассейне в одном из столичных отелей — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Заряды мокрого снега и штормовой ветер: в Москву вернется зима?

В Москве в ближайшие дни ожидаются осадки в виде мокрого снега и штормовой ветер, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в начале недели в российской столице может образоваться снежный покров.

«В понедельник атмосферный вихрь развернется своей холодной тыловой стороной. Ливни с утра станут переходить в заряды мокрого снега — за сутки выпадет до 10–15 мм осадков, на газонах к вечеру кое-где может появиться символический снежный покров, ветрено, температура воздуха ощутимо понизится и в течение суток не превысит +2–5 градусов. Во вторник порывы ветра будут усиливаться до штормовых 15 м/с, осадки будут идти преимущественно в твердой фазе, по области появится снежный покров высотой до 2–5 см, минимальный термометр покажет от −1 до +2 градусов, максимальный — от +3 до +6 градусов», — рассказал синоптик.

При этом 29 и 30 апреля в регион придет небольшое потепление, но в первые дни мая вновь вернется холодная погода. Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова подчеркнула, что в первые майские праздники в Москве температура воздуха будет ниже климатической нормы.

«В последние дни апреля в столичном регионе сохранится прохладная и сырая погода, будут идти дожди различной интенсивности. Скорее всего, этот процесс сохранится и на начало мая. Первые праздничные дни в мае не обещают комфортной погоды. В ночные часы преобладающая температура будет в пределах 1–6 градусов тепла, а дневная — около +10. То есть температура воздуха останется ниже климатической нормы», — отметила она.

Девочка впала в кому после тренировки в бассейне

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту госпитализации 12-летней девочки после тренировки в бассейне московского отеля, заявили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, ребенок впал в кому.

«12-летней девочке стало плохо <...> в бассейне одного из столичных отелей. Ребенка вынесли из воды и провели реанимационные мероприятия, однако позже пострадавшая впала в кому. <…> Глава СК России поручил руководителю Главного следственного управления по Москве Беляеву Д. В. доложить о ходе проверки», — говорится в сообщении.

Столичные следственные органы проводят проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Отмечается, что девочка приехала в столицу из Санкт-Петербурга для участия в соревнованиях. Во время тренировки в бассейне при гостинице спортсменка начала тонуть и захлебываться. Очевидцы достали девочку из воды, после чего ее доставили в медучреждение.

Тем временем в фитнес-клубе на юге Москвы четыре человека искупались в бассейне и отравились химическим веществом из-за утечки хлорсодержащего реагента. В общей сложности из здания эвакуировали 30 человек. Двух пострадавших доставили в больницу, еще двое от госпитализации отказались.

Спасатели МЧС в защитных костюмах и с кислородными баллонами провели вентиляцию помещений и ликвидировали последствия разлива. Клуб временно закрыли для посещения.

В МЧС напомнили о невиданном масштабе чернобыльской катастрофы

Около 400 тыс. человек были эвакуированы из 30-километровой зоны отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС, заявили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС.

Там отметили, что катастрофа стала тяжелым уроком и показала, насколько уязвим мир перед неконтролируемой энергией атома. В результате аварии радиоактивное загрязнение охватило почти 160 тыс. квадратных километров территорий. В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС приняли участие более 600 тыс. граждан СССР. Среди них — пожарные, военнослужащие, ученые, строители, шахтеры, медики и сотрудники профильных научных учреждений.

В воскресенье, 26 апреля, исполнилось 40 лет со дня аварии на ЧАЭС, которая считается крупнейшей техногенной катастрофой по масштабам ущерба и последствиям. Станция находится примерно в 15 километрах от города Чернобыля в Киевской области. Наибольший ущерб понесла Белоруссия, где зона радиоактивного загрязнения составила около 23% от всей территории республики.

Постоянное представительство Белоруссии в Брюсселе организовало мероприятие, приуроченное к годовщине аварии. Во встрече участвовали порядка 40 представителей дипмиссий и гражданского общества. Временный поверенный в делах Белоруссии в Брюсселе Сергей Панасюк заявил, что Минску важно сохранять гуманитарный диалог с европейскими странами, несмотря на политические разногласия.

Белоруссия продолжает направлять около 3% ВВП на ликвидацию последствий катастрофы, добавил он. Это позволило очистить примерно половину загрязненных территорий. 45% населенных пунктов вернулись к нормальным условиям жизни, а около 25 тыс. гектаров земли вновь используются в сельском хозяйстве.

Участник ликвидации последствий катастрофы, председатель Курганской региональной организации «Союз-Чернобыль» Сергей Мишкарев рассказал, что многие первые ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС заблуждались в отношении грозящей им опасности. По его словам, об аварии специалистам было известно очень мало, но они все равно шли в самые опасные зоны. На некоторых участках можно было работать лишь по две минуты в сутки.

