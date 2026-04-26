26 апреля 2026 в 14:58

Утечка хлора в столичном фитнес-клубе отправила людей в больницу

Четыре человека отравились химией в бассейне московского фитнес-клуба «СССР»

Четверо граждан получили интоксикацию химическим веществом у бассейна в фитнес-клубе «СССР» на юге Москвы, передает Telegram-канал Mash. Согласно имеющейся информации, там произошла утечка хлорсодержащего реагента.

Уточняется, что пострадали клиенты и персонал заведения. В общей сложности из-за инцидента из здания эвакуировали 30 человек. Позже появились данные, что двух пострадавших доставили в больницу, еще двое граждан от госпитализации отказались.

Ранее прокуратура Башкирии сообщала, что в одном из банных комплексов Стерлитамака девять детей и четверо взрослых получили отравление парами хлора во время посещения бассейна. Всем пострадавшим потребовалась медицинская помощь: люди обратились к врачам после купания, почувствовав резкое ухудшение самочувствия.

До этого в Иркутской области на деревообрабатывающем предприятии шесть сотрудников отравились хлором. По данным регионального управления СК РФ, инцидент произошел после предполагаемого выброса вещества. Возбуждено уголовное дело.

