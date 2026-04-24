В Брюсселе прошло мероприятие к 40-летию чернобыльской катастрофы

Постоянное представительство Белоруссии в Брюсселе организовало мероприятие, приуроченное к 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, передали РИА Новости. Участников призвали помнить о трагедии и не использовать ее в политических целях.

Во встрече участвовали порядка 40 представителей дипмиссий и гражданского общества. Временный поверенный в делах Белоруссии в Брюсселе Сергей Панасюк заявил, что Минску важно сохранять гуманитарный диалог с европейскими странами, несмотря на политические разногласия.

Мы убеждены, что такое сотрудничество должно сохраняться независимо от политических предпочтений и разногласий, — отметил Панасюк.

Белоруссия продолжает направлять около 3% ВВП на ликвидацию последствий катастрофы, добавил он. Это позволило очистить примерно половину загрязненных территорий. Он добавил, что 45% населенных пунктов вернулись к нормальным условиям жизни, а около 25 тыс. гектаров земли вновь используются в сельском хозяйстве.

Панасюк также заявил, что Украина в 2025 году пыталась присвоить результаты работы Белоруссии и оспаривала право Минска поднимать тему Чернобыля в ООН. Посол России в Бельгии Денис Гончар выразил сожаление по поводу попыток политизировать трагедию и поставить под сомнение вклад советского народа в ликвидацию последствий аварии.

Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Белоруссия пострадала сильнее других республик. Радиация затронула около 23% территории страны.

В понедельник, 20 апреля, президент России Владимир Путин выразил благодарность ликвидаторам-ветеранам и общественным организациям за помощь при реабилитации пострадавших при аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Телеграмма появилась на сайте Кремля.