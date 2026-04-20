Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 15:59

Путин выразил признательность ликвидаторам — ветеранам Чернобыля

Путин: Россия всегда будет помнить о ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС

Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия всегда будет хранить память о мужестве тех, кто, невзирая на смертельный риск, устранял последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции, заявил президент Владимир Путин. Он выразил признательность ликвидаторам-ветеранам и общественным организациям за их вклад в реализацию программ соцзащиты и реабилитации пострадавших. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Мы будем всегда хранить память о беспримерном мужестве сотрудников АЭС, пожарных, военнослужащих, строителей, медицинских работников, которые, невзирая на смертельный риск и опасность, устраняли последствия аварии, эвакуировали людей, проводили восстановительные работы, — говорится в сообщении.

Ранее исследование показало, что следы радиоактивного загрязнения после чернобыльской аварии до сих пор обнаруживаются в дикорастущих грибах в Финляндии. Ученые проанализировали 875 образцов 60 видов грибов, собранных в 2025 году, и установили, что радиоактивные вещества, особенно цезий, все еще присутствуют, хотя их уровень значительно снизился за прошедшие десятилетия.

Власть
Владимир Путин
Чернобыль
Чернобыльская АЭС
ЧАЭС
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.