26 апреля 2026 в 07:07

В МЧС раскрыли число людей, эвакуированных после аварии на ЧАЭС

МЧС: примерно 400 тыс. человек эвакуировали после аварии на ЧАЭС

Фото: Игорь Костин/РИА Новости
Около 400 тыс. человек были эвакуированы из 30-километровой зоны отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС, сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС. Там отметили, что катастрофа стала тяжелым уроком и показала, насколько уязвим мир перед неконтролируемой энергией атома. В результате аварии радиоактивное загрязнение охватило почти 160 тыс. квадратных километров территорий.

Из 30-километровой зоны отчуждения было эвакуированы около 400 тыс. человек, — сказано в сообщении.

В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС приняли участие более 600 тыс. граждан СССР. Среди них — пожарные, военнослужащие, ученые, строители, шахтеры, медики и сотрудники профильных научных учреждений.

В воскресенье, 26 апреля, исполняется 40 лет со дня аварии на ЧАЭС, которая считается крупнейшей техногенной катастрофой по масштабам ущерба и последствиям. Станция находится примерно в 15 километрах от города Чернобыля в Киевской области. Наибольший ущерб понесла Белоруссия, где зона радиоактивного загрязнения составила около 23% от всей территории республики.

Ранее в Санкт-Петербурге на Аллее Чернобыльцев открыли фонтан в память о жертвах радиационных аварий. Конструкция включает 48 водных струй, каждая из которых оснащена светодиодной подсветкой.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подозреваемый в стрельбе в США рассказал, кто был его целью
Названа дата запуска биоспутника для имитации полета к Луне
«Опасная игра»: в МИД России высказались о «ядерной» политике Запада
Володин передал Ким Чен Ыну приветствие от Путина
Москвичам пообещали дождливое и холодное воскресенье
Отголоски мощного землетрясения в Монголии дошли до Китая
Под Вологдой ликвидировали утечку после повреждения трубопровода дроном
Раскрыто, где могли оказаться похищенные из музея в Мариуполе ценности
Лерчек подала в суд на известного стилиста
Володин встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне
«10 000 рублей за ночь»: вице-президент РСТ о ценах на туры за рубеж, по РФ
Налет БПЛА на Севастополь, прорыв армии РФ: новости СВО к утру 26 апреля
Водитель внедорожника разбился насмерть, влетев в грузовик под Читой
Пресс-секретарь Трампа сделала пугающее заявление перед стрельбой
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 26 апреля: инфографика
Появились новые подробности о стрелявшем на приеме с участием Трампа
Белоусов прибыл в гости к одному из главных союзников России
«С облегчением узнал»: Моди высказался о стрельбе с участием Трампа
Силы ПВО сбили более 200 БПЛА над Россией за ночь
Превратили укрепления ВСУ в пепел: успехи ВС РФ к утру 26 апреля
Дальше
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

