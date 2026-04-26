В МЧС раскрыли число людей, эвакуированных после аварии на ЧАЭС

Около 400 тыс. человек были эвакуированы из 30-километровой зоны отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС, сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС. Там отметили, что катастрофа стала тяжелым уроком и показала, насколько уязвим мир перед неконтролируемой энергией атома. В результате аварии радиоактивное загрязнение охватило почти 160 тыс. квадратных километров территорий.

В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС приняли участие более 600 тыс. граждан СССР. Среди них — пожарные, военнослужащие, ученые, строители, шахтеры, медики и сотрудники профильных научных учреждений.

В воскресенье, 26 апреля, исполняется 40 лет со дня аварии на ЧАЭС, которая считается крупнейшей техногенной катастрофой по масштабам ущерба и последствиям. Станция находится примерно в 15 километрах от города Чернобыля в Киевской области. Наибольший ущерб понесла Белоруссия, где зона радиоактивного загрязнения составила около 23% от всей территории республики.

Ранее в Санкт-Петербурге на Аллее Чернобыльцев открыли фонтан в память о жертвах радиационных аварий. Конструкция включает 48 водных струй, каждая из которых оснащена светодиодной подсветкой.