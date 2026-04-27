Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 10:49

Москвичей предупредили о грядущих первомайских заморозках

Синоптик Позднякова: в начале мая температура в Москве будет ниже нормы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В начале мая температура в Москве будет ниже климатической нормы, заявила NEWS.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. При этом, по ее словам, в этот период в столице не ожидаются осадки.

В Москве сейчас выпало много снега, и до конца апреля температура останется ниже нормы где-то на 5–8 градусов. Поэтому дай Бог, чтобы он растаял к первому мая. С 1 по 3 мая погода в столице ожидается уже без существенных осадков, хотя еще будет преобладать северо-восточный ветер в ночные часы. Возможно понижение до −1 градуса. Дневная температура 1-го числа будет в пределах +5–10 градусов. 2-го числа преобладающая дневная температура — +7–12 градусов, 3-го — где-то +10–15 градусов. Возвращение к климатической норме ожидается в середине первой декады мая, — поделилась Позднякова.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 27 апреля высота снежного покрова в Москве достигла 12 сантиметров. По его словам, этот показатель превысил прежний рекорд в 10 сантиметров, который держался 55 лет.

Москва
погода
синоптики
россияне
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.