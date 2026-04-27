Москвичей предупредили о грядущих первомайских заморозках Синоптик Позднякова: в начале мая температура в Москве будет ниже нормы

В начале мая температура в Москве будет ниже климатической нормы, заявила NEWS.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. При этом, по ее словам, в этот период в столице не ожидаются осадки.

В Москве сейчас выпало много снега, и до конца апреля температура останется ниже нормы где-то на 5–8 градусов. Поэтому дай Бог, чтобы он растаял к первому мая. С 1 по 3 мая погода в столице ожидается уже без существенных осадков, хотя еще будет преобладать северо-восточный ветер в ночные часы. Возможно понижение до −1 градуса. Дневная температура 1-го числа будет в пределах +5–10 градусов. 2-го числа преобладающая дневная температура — +7–12 градусов, 3-го — где-то +10–15 градусов. Возвращение к климатической норме ожидается в середине первой декады мая, — поделилась Позднякова.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 27 апреля высота снежного покрова в Москве достигла 12 сантиметров. По его словам, этот показатель превысил прежний рекорд в 10 сантиметров, который держался 55 лет.