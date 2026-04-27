Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 апреля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 27 апреля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 27 апреля

27 апреля председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны не менее трех украинских беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Энергодара в Запорожской области.

«Сегодня ночью ПВО России уничтожила и подавила не менее трех БПЛА, <...> которые безуспешно пытались атаковать главный город энергетиков Запорожской области», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, в ночь на понедельник Вооруженные силы Украины вновь атаковали Белгородскую область. В ходе последнего нападения беспилотника пострадала мирная жительница, как сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, инцидент был зафиксирован в хуторе Вязовском — дрон атаковал сельхозпредприятие. Повреждения получили фасад и входная группа одного из корпусов.

«Сотрудница, почувствовав ухудшение состояния, вызвала скорую. Прибывшая бригада медиков оказала женщине с баротравмой всю необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась, лечение продолжит амбулаторно», — уточнил Гладков.

Также в Белгороде беспилотник повредил кровлю социального объекта. В Шебекино повреждены автомобиль, автобус и кровля соцобъекта. В селе Ржевка дрон ударил по грузовому автомобилю и легковушке, выбил окна и повредил дом.

В Новой Таволжанке огнем уничтожен частный дом. В Грайвороне повреждены окна и кровли гаражей, пострадали два частных дома. Зафиксированы и другие случаи попадания обломков дронов по социальным объектам.

Согласно данным Минобороны, система ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 2745 украинских БПЛА над территорией России.

24 и 26 апреля сбили рекордное число беспилотников — 465 и 530 единиц. Большинство атак пришлось на европейскую часть страны.

За период с 13 по 19 апреля система ПВО России перехватила всего не менее 2002 украинских дронов.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 26 апреля уничтожили более 200 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 16 регионов страны.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 25 апреля текущего года до 07:00 мск 26 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отметили в Министерстве обороны РФ.

Так, дроны удалось ликвидировать над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей. Кроме того, несколько БПЛА были сбиты над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря, уточнили в Минобороны.

Вооруженные силы Украины совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, заявил в своих социальных сетях губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 71 воздушную цель. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

«Этой ночью погиб один человек, четверо были ранены. Приношу соболезнования родным и близким погибшего, пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — уточнил губернатор.

В результате атаки повреждены 34 многоквартирных дома на проспекте Генерала Острякова, Северной и Корабельной сторонах, а также в Балаклаве. В ряде квартир выбиты окна и повреждены балконы.

Также пострадали 17 частных домов в разных районах города и пять автомобилей. Выбиты стекла в двух магазинах, пробита крыша на СТО в Загородной Балке. В полях и лесах зафиксированы возгорания от падения осколков сбитых дронов.

Город продолжает ликвидировать последствия одной из самых мощных атак. Спасательные службы работают на всех пострадавших участках.

Мужчина, который получил ранение при атаке ВСУ на автомобиль в населенном пункте Волчья Александровка, скончался, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, медики боролись за жизнь пациента до последнего. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Произошло то, чего мы опасались. Мужчина, который получил ранения в Волчьей Александровке <...> при атаке вражеского дрона на легковой автомобиль, скончался», — отметил глава региона.

