Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 апреля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 28 апреля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 28 апреля

В ночь на вторник, 28 апреля, в Туапсе на НПЗ вспыхнул пожар из-за падения обломков беспилотника, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram.

«В Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ», — говорится в публикации.

Там уточнили, что пострадавших нет. В тушении возгорания задействованы 122 человека и 39 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по краю.

Telegram-канала SHOT также писал, что ВСУ этой ночью снова атаковали Туапсе, над городом гремели взрывы и работала ПВО.

«В одном из районов очевидцы сообщают о пожаре. Как рассказали SHOT местные, за последние два часа они слышали уже более десятка громких взрывов, по их словам, группы вражеских БПЛА летят со стороны моря на низкой высоте», — говорится в посте.

Канал пишет, что время от времени раздаются выстрелы, в небе мелькают яркие огни, а в одном из районов, где упали обломки дрона, начался пожар. Виден огонь и густой дым.

Официальной информации о последствиях атаки пока не было, Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Кроме того, ночью во вторник БПЛА был уничтожен в Каменском районе Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в Каменском районе», — написал глава региона в своем канале на платформе МАКС.

Он уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В Горловке в ДНР мирный житель получил ранения в результате атаки БПЛА ВСУ, сообщил мэр Иван Приходько.

«В результате сброса взрывоопасного предмета с дрона украинских террористов в Никитовском районе Горловки ранен мирный житель», — написал он в Telegram-канале.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

На Запорожской атомной электростанции погиб сотрудник. Удар украинского беспилотника пришелся по транспортному цеху, сообщили в пресс-службе станции. Погибший был водителем. Также в 15-й раз на ЗАЭС пропало внешнее электроснабжение.

«Предполагаемая причина — короткое замыкание на распределительном устройстве. Внешнее электроснабжение было восстановлено спустя час», — заявили в МАГАТЭ.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об ударе ВСУ по Запорожской АЭС.

Один человек погиб и шестеро получили ранения за сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Вознесеновка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по частному дому. Мужчина, получивший множественные осколочные ранения, скончался по пути в медицинское учреждение», — уточнил он.

По данным Гладкова, мирные жители пострадали в результате атак ВСУ в Шебекинском, Белгородском и Краснояружском округах.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об обстрелах противником Белгородской области.

В Севастополе в результате атаки БПЛА погиб мужчина, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его данным, дроны ударили по больнице.

«Было попадание в одну из палат. То, что бронепленкой вовремя было все обклеено, спасло жизнь пациенту. Он получил травму, но незначительную. Соответственно, врачи отреагировали и смогли эту проблему решить», — написал он.

Тем временем директор департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский заявил, что в городе за сутки были повреждены более 100 многоквартирных и 79 частных домов.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках ВСУ на Севастополь.

Читайте также:

Составлен список регионов России, отказавшихся от парада Победы в 2026 году

Снежный апокалипсис в Москве: сколько пострадавших, когда вернется тепло

Майский снег для москвичей, новые детали аварии на ЧАЭС: что будет дальше