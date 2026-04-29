9 мая 2026 года: сколько лет со Дня Победы, парад без техники, кто приедет

9 мая 2026 года: сколько лет со Дня Победы, парад без техники, кто приедет

Министерство обороны России рассказало о формате проведения парада в Москве в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Что известно, кто из мировых лидеров приедет на торжество, сколько лет победе в 2026 году?

Что в Минобороны рассказали о параде Победы в Москве

Минобороны подтвердило, что парад Победы в Москве 9 мая состоится.

«9 мая 2026 года <...> на Красной площади в г. Москва состоится военный парад», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что в пешей колонне парада примут участие курсанты высших военных училищ всех видов и родов войск Вооруженных сил РФ.

«Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут», — подчеркнули в Минобороны.

Во время парада также покажут работу военных из разных видов и родов войск. Они выполняют задачи в зоне специальной военной операции и несут боевое дежурство. Это и расчеты на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, и Воздушно-космических сил, и экипажи кораблей Военно-Морского Флота.

Во время воздушной части парада над Красной площадью пронесутся самолеты российских пилотажных групп. В конце шоу летчики на штурмовиках Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета российского флага.

Кто из мировых лидеров посетит Москву в честь 9 Мая

Недавно пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит позднее, кто из зарубежных лидеров собирается посетить Москву на 9 мая.

«Мы сообщим позже», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, сколько приглашений разослано и кто из зарубежных лидеров уже подтвердил визит.

Аналогичную информацию озвучивал и помощник президента Юрий Ушаков, уточнив, что интерес к визиту в Москву на 9 Мая проявили многие государственные деятели.

За месяц до этого он подчеркнул, что российское руководство с радостью примет лидеров дружественных стран на этом мероприятии.

На данный момент участие в торжественных мероприятиях подтвердили президент Белоруссии Александр Лукашенко, экс-президент Республики Сербской Милорад Додик, президент Южной Осетии Алан Гаглоев и президент Абхазии Бадра Гунба.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о своем участии в торжественных мероприятиях на Красной площади в честь Дня Победы. Однако Литва и Латвия сообщили, что не пропустят самолет Фицо в свое воздушное пространство. По некоторым данным, Польша также, вероятно, откажет в пролете. Подобная ситуация уже возникала в прошлом году.

В сложившихся обстоятельствах Фицо, вероятно, отправится в российскую столицу на автомобиле, предположил источник в дипломатических кругах Польши.

«Теоретический маршрут через Венгрию, Румынию и Черное море — очень длинный. По моей информации, принято решение добираться в Москву на автомобиле», — заявил он.

По его словам, наземный маршрут будет пролегать через территорию Польши и Белоруссии. Наземное путешествие не потребует разрешения властей других государств.

Также, по словам Пескова, возможно приглашение президента США Дональда Трампа. Не исключено, что торжества посетят избранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и президент Сербии Александр Вучич.

Сколько лет победе в 2026 году

В 2026 году Россия отметит 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Это значимое событие объединит поколения в масштабных торжествах и акциях памяти по всей стране. Годовщина станет важным этапом в сохранении исторической памяти о подвиге советского народа.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия всегда подчеркивает общий вклад разных народов в победу в Великой Отечественной войне и предлагает всем присоединиться к сохранению памяти о ней. По словам дипломата, никогда не утверждалось, что победа принадлежит исключительно одному народу.

«Каждый раз подчеркиваем общий вклад людей разных национальностей, разных народностей. Мы только и делаем, что предлагаем всем присоединиться к нашему общему пониманию победы и сохранению памяти о победе», — сказала Захарова.

