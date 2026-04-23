Парад Победы в Москве на 9 Мая: подготовка на Красной площади, кто приедет

На Красной площади началась подготовка к параду Победы, пишут СМИ. Какие подробности об этом известны, кто приедет в Москву на 9 Мая в 2026 году?
Что известно о подготовке к параду Победы на Красной площади
На Красной площади начался монтаж трибун и декораций для предстоящего парада Победы, сообщают корреспонденты с места событий.
Задействована спецтехника, рабочие устанавливают элементы конструкций и оформление для проведения торжественных мероприятий. Доступ на Красную площадь для москвичей и туристов ограничен.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что генеральная репетиция парада Победы в Москве пройдет 7 мая. Само мероприятие традиционно состоится 9 мая, тогда же будет организовано возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
В начале апреля ряд СМИ и Telegram-каналов распространили слух о возможной отмене парада Победы в Москве в 2026 году. В качестве аргументов приводились косвенные факты, в том числе «непривычная тишина на этапе подготовки».
Источники ссылались на якобы угрозу безопасности: в текущих условиях скопление людей, техники и руководства на главной площади страны представляется важнейшей целью для «противника».
Дмитрий Песков опроверг слухи: «Мы готовимся к празднованию Дня Победы».
Кто приедет на парад Победы в Москве в 2026 году
Окончательный список стран, лидеры которых приедут на торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, будет сформирован ближе к дате, сообщил Песков. Он напомнил, что в 2025 году приехали почти три десятка глав государств.
Официальное приглашение получили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Южной Осетии Алан Гаглоев и президент Абхазии Бадра Гунба. Они планируют присутствовать.
Также сообщалось о планах премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить Красную площадь на 9 Мая. Он заявил, что Литва, Латвия, Эстония не дали разрешения на пролет его самолета. Польша рассматривает заявку словацкой стороны.
«Мы непременно найдем другой маршрут, как я это сделал и в прошлом году, когда нас не пропустила Эстония», — сказал Фицо.
У Фицо с делегацией есть по крайней мере три маршрута, чтобы обойти воздушное пространство Прибалтики: через Венгрию и Румынию, через Австрию, Италию, Средиземное море и Турцию и через Польшу, Германию и Балтийское море.
Избранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и президент Сербии Александр Вучич могут посетить парад Победы в Москве, выразил мнение председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.
«Также мне кажется, что обязательно приедут лидеры стран Глобального Юга и Юго-Восточной Азии. Это уже становится традицией, потому что Китай потерял в той войне порядка 20 млн человек», — добавил эксперт.
Самонкин напомнил, что на парад Победы традиционно приезжают представители бывших советских республик. Политолог также не исключил, что Москву на 9 Мая может посетить Румен Радев, который одержал победу на выборах в Болгарии.
«Представители Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Армении, Белоруссии и Казахстана всегда приезжали и могут в этот раз также посетить парад в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне», — пояснил Самонкин.
Читайте также:
Путин готов встретиться с Зеленским: в Кремле назвали одно условие, детали
Почему не работает Telegram сегодня, 23 апреля: сбои, полная блокировка
Наступление ВС РФ на Харьков 23 апреля: бойня у границы, десятки убитых