Почему не работает Telegram сегодня, 23 апреля: сбои, полная блокировка

Сегодня, 23 апреля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причина, почему происходит замедление, ожидается ли полная блокировка Telegram?

Где не работает Telegram 23 апреля

Множество жалоб на Telegram от россиян появляется на мониторинговых ресурсах регулярно. Через мессенджер не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Проблемы встречаются на любых устройствах, в отдельном приложении и веб-версии Telegram.

На «Сбой.рф» на момент публикации насчитывается более 200 жалоб на мессенджер за сутки. Сообщения поступают из Москвы — 47%, Санкт-Петербурга — 11%, Ростовской области, Приморского края, Самарской области, Краснодарского края — по 4%, Московской, Волгоградской областей, Красноярского края — по 3%, Саратовской, Свердловской областей, Башкирии, Ивановской, Смоленской областей — по 2%, Нижегородской, Новосибирской областей, Пермского края, Сахалина, Калужской, Тульской областей — по 1%.

Почему не работает Telegram 23 апреля, замедление

Роскомнадзор с начала февраля принимает меры в отношении Telegram. Регулятор объяснил: мессенджер не следует букве закона.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — пояснили в ведомстве.

Telegram намеренно не следует российским законам — администрация годами не выполняет требования в части удаления запрещенной информации, локализации персональных данных, заявил глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский.

Ожидается ли полная блокировка Telegram в России

В начале апреля ряд источников заявил о полной блокировке Telegram в России. В качестве аргумента приводился резкий скачок числа жалоб на мессенджер. Официальные источники не комментировали ситуацию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть в гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил возможное закрытие Telegram к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму. По его мнению, блокировку могут провести «по системе YouTube».

Предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин заявил, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна. По его словам, это связано с тем, что сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру.

