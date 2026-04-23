Российские военные уничтожили шесть иностранных наемников ВСУ в ДНР, в Севастополе отбили атаку 15 дронов, операторы беспилотников российской группировки «Восток» сорвали контрнаступление ВСУ в Запорожской области. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Офицер «Центра» рассказал о подвиге бойца на фронте

Боец «Неудержимых» в одиночку зашел в опорный пункт противника и смог взять в плен двух солдат ВСУ, рассказал офицер российской группировки войск «Центр» Айшет Дуктуг-Бора. В ходе боевой работы он успешно отразил три контратаки.

Боец допросил пленных, после чего передал полученную информацию командованию. Он смог не только отразить атаки противника в одиночку, но и ликвидировать девять солдат за несколько дней.

ВС РФ ликвидировали группу иностранных наемников в Гришино

Российские военные уничтожили шесть иностранных наемников ВСУ во время освобождения Гришино в ДНР, рассказал боец 35-й мотострелковой бригады группировки «Центр» Ирек Нуриахметов. По его словам, в ходе продвижения российские подразделения обнаружили группу из нескольких человек, после чего завязался бой.

Он уточнил, что, судя по радиоперехватам и внешним признакам, часть противников говорила на иностранном языке, а их экипировка включала элементы, которые были зарубежного производства. Когда противники были ликвидированы, военные заметили, кому принадлежали нашивки.

Военэксперт объяснил массовое дезертирство солдат и офицеров ВСУ

Ситуация в ВСУ постепенно становится критической для Киева, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт кандидат исторических наук Иван Коновалов. По его словам, украинские военнослужащие массово бегут из армии, так как понимают: их смерть не поможет ей победить.

Коновалов добавил, что ресурс для мобилизации на Украине стремительно тает. Это усугубляет разногласия между силовыми структурами республики, которые превратили поборы с тех, кто не хочет на передовую, в инструмент обогащения, подчеркнул эксперт.

В Севастополе отразили атаку беспилотников

В Севастополе была отражена атака беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. В общей сложности сбито 15 БПЛА.

По данным спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали. Власти призвали жителей соблюдать меры безопасности, сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.

Российские войска сорвали контрнаступление ВСУ в Запорожской области

Операторы беспилотников российской группировки «Восток» сорвали контрнаступление украинских сил в Запорожской области, сообщил военный эксперт Виталий Киселев. Он заявил, что были уничтожены штурмовые подразделения и транспорт противника.

Также отмечается, что российские штурмовые группы заняли новые позиции и взяли крупный опорный пункт ВСУ. По утверждению эксперта, под контроль перешли логистический узел и база, где находились операторы дронов.

Полковник рассказал о резервах ВСУ в Сумской области

Вооруженные силы Украины могут привлекать полицейских и сотрудников территориальных центров комплектования для отправки в Сумы, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, это сигнализирует о серьезных проблемах Киева на данном направлении.

Он подчеркнул, что ВСУ не могли предугадать, где российская армия нанесет основной удар, и поэтому перемещались с места на место, одновременно разделяя свои боевые порядки. Благодаря этому, по словам военного обозревателя, ВС РФ смогли значительно продвинуться вперед.

