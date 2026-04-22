Представитель МИД РФ Мария Захарова разнесла Киев и его западных спонсоров, российские бойцы заехали в Гришино на трофейной бронетехнике и обманули ВСУ, Киев стянул резервы армии под Сумы и Харьков. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Как Захарова разнесла Киев и его спонсоров

Западные спонсоры убийц российского народа должны очнуться, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Она отметила, что Запад закрывал глаза на события в Донбассе в 2014 году.

«Те, кто спонсирует убийц нашего народа, должны все-таки очнуться и задать себе вопрос: с кем и по какую сторону истории они находятся», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, президент Украины Владимир Зеленский в вопросе поставок европейских дронов действует по логике террориста и преступника. Она подчеркнула, что украинский лидер пытается связать всех круговой порукой, чтобы «замазать» и втянуть в свои преступные схемы.

Как российские военные обманули ВСУ

Ударная группа ВС РФ смогла зайти в Гришино к западу от Красноармейска в ДНР, используя трофейную американскую бронетехнику, рассказал врио командира штурмового взвода 35-й бригады группировки войск «Центр» Антон Расковалов. По его словам, для скрытного подвоза пехоты непосредственно к линии боевого соприкосновения использовались американские боевые машины Bradley, а также бронетранспортеры M113 и M115.

«Мы подъехали вплотную к первым домам и сразу начали штурм. Всего удалось завести около 30 человек, еще 18 завели лесополками. Это был, по сути, ударный кулак», — вспомнил боец.

Расковалов отметил, что украинские операторы беспилотников были уверены, что на американских боевых машинах передвигаются их собственные военнослужащие, поэтому не атаковали колонну.

Зачем Киев стягивает резервы под Сумы и Харьков

ВСУ оголяют фронт под ДНР, перебрасывая резервы под Сумы, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал информацию, что командование ВСУ направило на границу Харьковской и Сумской областей подразделения 105-й отдельной бригады теробороны.

«Несколько дней назад армия России практически прорвала оборону ВСУ в Сумской области. В этих условиях киевский режим пытается как-то сдержать наши наступательные действия, которые успешно продолжаются. Поэтому все, что они могли собрать, сейчас бросают навстречу нашим войскам. Возможно, они даже попытаются что-то отвоевать. Украинцам приходится снимать резервы с других участков», — объяснил он.

Что известно о похищении древних реликвий из Мариуполя

Хранитель фондов краеведческого музея Мариуполя Андрей Ладкин заявил, что при участии украинских военных были похищены Грамота Екатерины Великой и Библия XVIII века в переводе богослова Мартина Лютера. По его словам, экспонаты пропали до разрушительного пожара 2022 года.

«Они не могли полностью исчезнуть, они должны были, по крайней мере, если не расплавиться, то оплавиться. Их нет. Из этого можно сделать вывод, что предметы были похищены до пожара. Другой вопрос: конкретно — кем? Военные Украины»,— рассказал он.

Ладкин указал, что прямых свидетелей случившегося нет, но в тот момент Мариуполь занимали украинские военнослужащие. Он предположил, что хищение организовали с целью последующей продажи какому-нибудь частному коллекционеру.

В Минобороны раскрыли детали атаки на объекты ВСУ

Вооруженные силы России нанесли точечные удары по объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, которые использовались ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, атаки были произведены с помощью оперативно-тактической авиации и ударных беспилотных летательных аппаратов.

«Нанесено поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 131 районе», — подтвердили в ведомстве.

