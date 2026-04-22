Российские военные атаковали объекты ВСУ в свыше сотни районов

Вооруженные силы России нанесли точечные удары по объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, которые использовались ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, атаки были произведены с помощью оперативно-тактической авиации и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Нанесено поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 131 районе, — подтвердили в ведомстве.

Ранее ведомство сообщило, что силы противовоздушной обороны в ночь на 22 апреля сбили 155 украинских беспилотников над российской территорией. Цели были уничтожены над 12 регионами и Черным морем.

До этого в ночь на 22 апреля в Ростовской области силы ПВО перехватили дроны Вооруженных сил Украины. Губернатор региона Юрий Слюсарь подтвердил, что беспилотники были уничтожены в Верхнедонском районе.