Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 13:26

Российские военные атаковали объекты ВСУ в свыше сотни районов

Минобороны РФ сообщило об уничтожении инфраструктуры, используемой ВСУ

ВС РФ в зоне СВО
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы России нанесли точечные удары по объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, которые использовались ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, атаки были произведены с помощью оперативно-тактической авиации и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Нанесено поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 131 районе, — подтвердили в ведомстве.

Ранее ведомство сообщило, что силы противовоздушной обороны в ночь на 22 апреля сбили 155 украинских беспилотников над российской территорией. Цели были уничтожены над 12 регионами и Черным морем.

До этого в ночь на 22 апреля в Ростовской области силы ПВО перехватили дроны Вооруженных сил Украины. Губернатор региона Юрий Слюсарь подтвердил, что беспилотники были уничтожены в Верхнедонском районе.

Власть
Минобороны РФ
спецоперация
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.