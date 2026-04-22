22 апреля 2026 в 06:52

Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Ростовскую область

Фото: МО РФ
В ночь на 22 апреля в Ростовской области силы ПВО перехватили БПЛА Вооруженных сил Украины, написал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По его словам, беспилотники были уничтожены в Верхнедонском районе.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Верхнедонском районе, — сообщил он.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Слюсарь также уточнил, что в настоящее время беспилотная опасность сохраняется, и призвал жителей соблюдать осторожность.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую неделю российские подразделения освободили два села в зоне специальной военной операции. По данным ведомства, населенные пункты находились на территории Харьковской области.

В то же время стало известно, что российские бойцы смогли прорваться к позиции ВСУ, обхитрив украинские тяжелые беспилотники «Баба-яга». Сама операция проходила в условиях активного применения дронов.

