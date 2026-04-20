Раскрыто, сколько населенных пунктов взяли под контроль ВС РФ за неделю РИА Новости: ВС РФ за неделю взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО

За прошедшую неделю российские военные взяли под контроль два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции, к такому выводу пришло РИА Новости, изучив сводки Министерства обороны РФ. По данным агентства, оба населенных пункта находятся в Харьковской области.

В период с 13 по 19 апреля под контроль Вооруженных Сил России перешли два населенных пункта в Харьковской области. Примечательно, что это уже не первая неделя с аналогичными результатами.

За предыдущий период — с 6 по 12 апреля — российскими военными также были освобождены два населенных пункта: один в Сумской области и один в Донецкой Народной Республике. Таким образом, темпы продвижения сохраняются на стабильном уровне.

Ранее сообщалось, что противовоздушная оборона перехватила и уничтожила 17 украинских беспилотников в воскресенье, 19 апреля, в период с 08:00 до 20:00 мск над четырьмя российскими регионами. ВСУ атаковали Белгородскую, Воронежскую и Курскую области, а также Крым. Информации о разрушениях и пострадавших нет.