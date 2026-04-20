20 апреля 2026 в 04:55

Раскрыто, сколько населенных пунктов взяли под контроль ВС РФ за неделю

РИА Новости: ВС РФ за неделю взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
За прошедшую неделю российские военные взяли под контроль два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции, к такому выводу пришло РИА Новости, изучив сводки Министерства обороны РФ. По данным агентства, оба населенных пункта находятся в Харьковской области.

В период с 13 по 19 апреля под контроль Вооруженных Сил России перешли два населенных пункта в Харьковской области. Примечательно, что это уже не первая неделя с аналогичными результатами.

За предыдущий период — с 6 по 12 апреля — российскими военными также были освобождены два населенных пункта: один в Сумской области и один в Донецкой Народной Республике. Таким образом, темпы продвижения сохраняются на стабильном уровне.

Освобождение новых территорий продолжается. Минобороны РФ регулярно публикует сводки о ходе боевых действий, фиксируя продвижение российских подразделений на различных участках фронта.

Ранее сообщалось, что противовоздушная оборона перехватила и уничтожила 17 украинских беспилотников в воскресенье, 19 апреля, в период с 08:00 до 20:00 мск над четырьмя российскими регионами. ВСУ атаковали Белгородскую, Воронежскую и Курскую области, а также Крым. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
