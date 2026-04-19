Раскрыты подробности воскресной атаки ВСУ на Россию

Противовоздушная оборона перехватила и уничтожила 17 украинских беспилотников в воскресенье, 19 апреля, в период с 08:00 до 20:00 мск над четырьмя российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны. ВСУ атаковали Белгородскую, Воронежскую и Курскую области, а также Крым. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в результате атаки украинского БПЛА на родильный дом в Новокуйбышевске выбиты оконные блоки, а автомобили скорой помощи получили повреждения. Он уточнил, что удар был нанесен в непосредственной близости от медицинского учреждения.

Герой России генерал-майор Сергей Липовой между тем заявил, что ВСУ применяют тактику волчьей стаи для атак беспилотниками на российские регионы. По его словам, украинские военные с начала конфликта отправляют наибольшее количество дронов на один участок, рассчитывая, что хотя бы один из них достигнет поставленной цели.