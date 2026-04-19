19 апреля 2026 в 20:43

Раскрыты подробности воскресной атаки ВСУ на Россию

Минобороны сообщило об уничтожении 17 украинских БПЛА в воскресенье

Противовоздушная оборона перехватила и уничтожила 17 украинских беспилотников в воскресенье, 19 апреля, в период с 08:00 до 20:00 мск над четырьмя российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны. ВСУ атаковали Белгородскую, Воронежскую и Курскую области, а также Крым. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в результате атаки украинского БПЛА на родильный дом в Новокуйбышевске выбиты оконные блоки, а автомобили скорой помощи получили повреждения. Он уточнил, что удар был нанесен в непосредственной близости от медицинского учреждения.

Герой России генерал-майор Сергей Липовой между тем заявил, что ВСУ применяют тактику волчьей стаи для атак беспилотниками на российские регионы. По его словам, украинские военные с начала конфликта отправляют наибольшее количество дронов на один участок, рассчитывая, что хотя бы один из них достигнет поставленной цели.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над Балтийским морем
Дальше
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
