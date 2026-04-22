Морпехи обманули «Бабу-ягу» и уничтожили 16 бойцов ВСУ Морпех ВС РФ сообщил об уничтожении 16 бойцов ВСУ при ночном штурме

Российские бойцы на Добропольском направлении прорвались к позиции ВСУ, обхитрив украинские тяжелые беспилотники «Баба-яга», передали РИА Новости со ссылкой на военнослужащего морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Певец. Удалось ликвидировать 16 солдат ВСУ.

По его словам, штурм проходил в условиях активного применения противником дронов. Чтобы скрыться от тепловизоров, бойцы решили использовать специальный костюм, способный маскировать температуру тела.

Зашли ночью, противник этого не ожидал. В результате группа из восьми человек уничтожила 16 бойцов, — рассказал Певец.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал, что буквально за ночь в городе были сбиты 19 беспилотников ВСУ. По его словам, пострадавших в результате происшествия не было. Однако Развожаев отметил, что повреждены окна в двух частных домах Балаклавского района.

До этого Минобороны РФ передало, что силы ПВО за одну ночь сбили 207 украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным ведомства, атаки были отражены над Черным и Азовским морями и над территориями Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым.