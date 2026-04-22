В Минобороны раскрыли масштабы ночной атаки ВСУ на российские регионы Минобороны: силы ПВО ночью сбили 155 беспилотников над 12 российскими регионами

Силы противовоздушной обороны минувшей ночью сбили 155 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, цели были уничтожены над 12 регионами и Черным морем.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что под ударом оказались Курская, Самарская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Саратовская, Пензенская, Ульяновская, Волгоградская и Ростовская области. Вражеские беспилотники также были сбиты над территорией Краснодарского края, Республики Крым и над Черным морем.

Этой же ночью в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки ВСУ. Как сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, на месте начали работать девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф.

МЧС России опубликовало видео с места обрушения, на котором зафиксирована работа спасателей и проведение поисковой операции.