Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 05:53

Стала известная причина обрушения подъезда жилого дома в Сызрани

Федорищев: подъезд жилого дома в Сызрани обрушился в результате атаки ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в соцсети МАКС. По его словам, атака на регион продолжается.

В результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. <...> Атака БПЛА на Самарскую область продолжается, — написал Федорищев.

На месте работают девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф, отметил губернатор. Он добавил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, поисковые работы продолжаются.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Сызрани Самарской области ПВО сработала по вражеским беспилотникам. Как писал канал, в разных частях города были слышны взрывы, сирены и стрельба. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

До этого стало известно, что житель Каменки-Днепровской в Запорожской области стал жертвой атаки дрона. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, пострадавшемупотребовалась медицинская помощь. В результате падения фрагментов дрона загорелась кровля здания приемного покоя ГБУЗ «Каменско-Днепровская ЦРБ».

Регионы
Самарская область
Сызрань
обрушения
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
В Госдуме забили тревогу из-за состояния каждого второго российского лифта
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину
Операцию по спасению лисы устроили сотрудники предприятия в Ленобласти
Хозяйка пса-заложника из Петербурга исчезла вместе с ребенком
Патриарх Кирилл сообщил о зверских нападениях на христиан в двух странах
Политолог ответил, стоит ли ожидать представителей США на параде Победы
Белый дом составил список ослушников НАТО
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.