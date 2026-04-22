Стала известная причина обрушения подъезда жилого дома в Сызрани Федорищев: подъезд жилого дома в Сызрани обрушился в результате атаки ВСУ

В Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в соцсети МАКС. По его словам, атака на регион продолжается.

В результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. <...> Атака БПЛА на Самарскую область продолжается, — написал Федорищев.

На месте работают девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф, отметил губернатор. Он добавил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, поисковые работы продолжаются.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Сызрани Самарской области ПВО сработала по вражеским беспилотникам. Как писал канал, в разных частях города были слышны взрывы, сирены и стрельба. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

До этого стало известно, что житель Каменки-Днепровской в Запорожской области стал жертвой атаки дрона. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, пострадавшемупотребовалась медицинская помощь. В результате падения фрагментов дрона загорелась кровля здания приемного покоя ГБУЗ «Каменско-Днепровская ЦРБ».