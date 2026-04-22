Очевидцы сообщили о взрывах и работе ПВО в Сызрани

SHOT: в Сызрани прогремели взрывы на фоне работы ПВО

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Сызрани Самарской области ПВО сработала по вражеским беспилотникам. Как пишет канал, в разных частях города были слышны взрывы, сирены и стрельба. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

По версии SHOT, первые хлопки прозвучали около 03:00 по местному времени (около 04:00 мск). По информации канала, в небе также были видны множественные вспышки.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о погибших детях в результате атаки БПЛА. Двое несовершеннолетних в возрасте 5 и 14 лет не выжили. Еще двое попали в больницу с ранениями. Они находились под наблюдением специалистов. Главе муниципального округа Сергею Бойко было поручено оказать всю необходимую помощь семьям.

До этого стало известно, что житель Каменки-Днепровской в Запорожской области стал жертвой атаки дрона. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В результате падения фрагментов дрона загорелась кровля здания приемного покоя ГБУЗ «Каменско-Днепровская ЦРБ».