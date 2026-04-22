Появились кадры последствий атаки БПЛА и обрушения подъезда в Сызрани

В пресс-службе МЧС России опубликовали видео с места обрушения подъезда жилого дома в результате атаки БПЛА в Сызрани. На кадрах зафиксирована работа спасателей и проведение поисковой операции.

Отмечается, что на месте продолжается разбор завалов и периодически объявляются минуты тишины для поиска людей. Жители из соседних подъездов были эвакуированы.

Ранее в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. На месте начали работать девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф, отметил он.

Кроме того, сообщалось, что сотрудники МЧС извлекли четырех человек из-под завалов. Один из спасенных оказался ребенком.

До этого стало известно, что житель Каменки-Днепровской в Запорожской области стал жертвой атаки дрона. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В результате падения фрагментов дрона загорелась кровля здания приемного покоя ГБУЗ «Каменско-Днепровская ЦРБ».