В Сызрани обрушился подъезд жилого дома МЧС: в Сызрани частично обрушился подъезд жилого дома, четыре человека спасены

В Сызрани Самарской области произошло частичное обрушение подъезда жилого дома, передает ТАСС со ссылкой на МЧС России. Спасатели извлекли четырех человек из-под завалов, среди них оказался ребенок.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Сызрани Самарской области ПВО сработала по вражеским беспилотникам. Как писал канал, в разных частях города были слышны взрывы, сирены и стрельба. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

До этого стало известно, что житель Каменки-Днепровской в Запорожской области стал жертвой атаки дрона. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В результате падения фрагментов дрона загорелась кровля здания приемного покоя ГБУЗ «Каменско-Днепровская ЦРБ».