Началась системная работа по АЗС? Удары по Украине 22 апреля

Ударные беспилотники начали системно уничтожать АЗС на Украине. Сколько ракет и БПЛА запустили по целям 22 апреля, где поражены заправки, что происходит в Одессе?

Сколько БПЛА запустили по целям на Украине 22 апреля

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 22 апреля ВС РФ запустили по целям на Украине 215 ударных БПЛА. Применялись различные модели дронов «Герань», «Гербера» и «Италмас».

ВСУ подтверждают попадания 24 ударных БПЛА в 13 районах, а также падение обломков беспилотников в шести районах. Эти данные могут быть неполными.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударе по Запорожью 22 апреля

Утром ВС РФ нанесли внезапный удар крылатой ракетой по цели на юге Украины. Воздушные силы ВСУ сообщили, что ракета пошла на Павлоград (Днепропетровская область) с севера, однако затем сменила курс, пошла на Днепропетровск, но снова поменяла курс и ударила в Запорожье. Перехватить ее не удалось.

«Вот такая украинская ПВО! Ракета из ниоткуда! Паника! Летит на Павлоград! Нет, летит на Днепр! Что делать?!» — смеются в Сети над украинскими зенитчиками.

Блогер AMK Mapping определил тип ракеты как «Искандер-К». Ракета летела на низкой высоте по широкой дуге.

«Украинский мониторинговый канал сообщил о пуске ракеты в 08:27. Обозначили как „угроза баллистики“, но оказалась крылатая („Искандер-К“, а может уже и Х-101 с наземной пусковой). 08:37 — пролет над Новомосковском, 08:40 — пролет над Игренью, восточной частью Днепропетровска, 08:44 залетает в Запорожье и в 8:45 взрывы», — сообщили пророссийские источники на Украине.

«Явно перед атакой о судьбе украинской ПВО выяснили больше, чем ВСУ того хотело бы, потому ракеты беспрепятственно прошли над опасными зонами», — комментирует координатор подполья Сергей Лебедев.

«Хроники Гераней» указывают, что, по предварительным данным, взрыв был в районе аэропорта Запорожья. Официально украинские власти заявили об «ударе по транспортной инфраструктуре». Над местом удара продолжает подниматься черный дым, отмечает Telegram-канал.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударах по АЗС на Украине

«Хроники Гераней» обратили внимание на системные удары по автозаправочным станциям на Украине.

«В 19:00 „Молнии“ добили последние заправки в Богодухове Харьковской области. Забавная деталь: мэра Богодухова с утра не могут найти. Чуть позже „Молнии“ взялись за заправки в Харькове. Поражена заправка в Киевском районе Харькова. В Харькове около полуночи ударом „Молнии“ была поражена еще одна заправка. Что-то горит в окрестностях Корюковки Черниговской области. Утренние Сумы... и снова горящая заправка. Хм-м. На лицо тенденция!» — перечисляют авторы «Хроник Гераней» удары с вечера 21 апреля.

Ранее «Герани» ВС РФ наносили удары по крупным заправочным станциям для фур в Одессе, Золочеве (Харьковская область), Глухове (Сумская область).

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударе по Одессе 22 апреля, что за корабль поразили в порту

В ночь на 22 апреля ВС РФ провели массированную атаку на порт Одессы. Под ударом оказалось судно, стоявшее на рейде в порту, и цели в Пересыпском районе. Власти Украины подтвердили, что в Одессе повреждены причалы, складские помещения, железнодорожная инфраструктура и объекты портовых операторов.

«Донбасский партизан» указывает, что повреждения получил сухогруз AJAX под флагом Сент-Китс и Невис, который находился на разгрузке.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще поражены цели на Украине 22 апреля, что известно

Блогер Олег Царев пишет, что в Черниговской области ночными ударами сорвана ротация ВСУ, поражена приграничная инфраструктура.

В Днепропетровской области под ударом оказались как сам Днепр, так и окрестности Павлограда, Петропавловки, Шахтерского.

В Шосткинском районе Сумской области после ночных ударов проблемы с электроснабжением, отмечают «Хроники Гераней».

«Донбасский партизан» отмечает поражение железнодорожной станции Сумы и тепловоза, осуществлявшего сортировку вагонов. Кроме того, в Сумской области поражены подстанции ПС 35/10 кВ «Дубовичи» и ПС 110/35/10 кВ «Вовна».

В Запорожье под ударом оказались ж/д станции Сходная и Запорожье-Левое, уничтожены три маневровых тепловоза, которые работали на подачу сырья и вывоз продукции комбината «Запорожьсталь».

Читайте также:

ВС РФ разнесли цели в Краснограде и Богодухове: удары по Украине 21 апреля

ВСУ разбомбили жилой дом в Сызрани: атака БПЛА 22 апреля, сколько жертв

Обыски в «Эксмо» 21 апреля: что известно, в чем подозревают Евгения Капьева