Обыски в «Эксмо» 21 апреля: что известно, в чем подозревают Евгения Капьева

Обыски в «Эксмо» 21 апреля: что известно, в чем подозревают Евгения Капьева

В крупнейшее российское книжное издательство «Эксмо» 21 апреля пришли с обысками. Что произошло, в чем подозревают руководство, какие книги нельзя продавать в России?

Что известно об обысках в издательстве «Эксмо»

Сотрудники правоохранительных органов 21 апреля пришли с обысками к менеджменту холдинга «Эксмо», утверждают источники. По данным СМИ, следственные действия проводятся по нескольким адресам по факту возбужденного уголовного дела по статье об организации деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ).

«Эксмо» — крупнейшее издательство России и одно из крупнейших в Европе. На его долю приходится около 70% всего книжного рынка страны. Офис «Эксмо» продолжает работу, часть сотрудников спокойно вышла на обед. Сотрудников полиции не видно, у здания также не дежурят автомобили с опознавательными знаками.

Президент и контролирующий акционер издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков подтвердил, что гендиректор «Эксмо» и еще ряд сотрудников доставлены для допроса в СК в рамках следственных действий по делу об экстремизме, возбужденному в мае 2025 года.

«В офисе издательства следственные действия не проводились», — уточнил Новиков.

«„Эксмо“ кошмарят. А Пелевин-то новый выйдет?» — комментирует автор Telegram-канала «Трезвый политолог».

В чем подозревают директора «Эксмо» Евгения Капьева

Правоохранители подтвердили, что проводят следственные действия с гендиректором «Эксмо» Евгением Капьевым. По данным СМИ, он задержан, находится в статусе подозреваемого.

Капьева подозревают в том, что вместе с группой лиц он якобы разработал схему по распространению ЛГБТ-литературы среди несовершеннолетних (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

СМИ пишут, что гендиректора «Эксмо» подозревают в причастности к распространению романов Елены Малисовой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) «Лето в пионерском галстуке» и Катерины Сильвановой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) «О чем молчит Ласточка». Ранее эти книги стали предметом острого общественного обсуждения в СМИ.

Какие книги нельзя продавать в России

Политконсультант Игорь Димитриев отмечает, что книги вышли в издательстве Popcorn Books с 2019 по 2022 год — до того, как были приняты законы о запрете пропаганды нетрадиционных отношений.

В январе 2023 года на Popcorn Books завели первое административное дело по этой статье. Несмотря на это, в августе 2023 года «Эксмо» купило 51% в издательстве. В ноябре 2023-го Верховный суд признал ЛГБТ-движение экстремистским, однако «Эксмо» и Popcorn Books продолжали распродавать остатки тиражей.

«Вот этот период, с ноября 2023 по сентябрь 2024 года, и лег в основу уголовного дела. Следствие решило, что читатели, купившие эти книги, тем самым вступали в экстремистскую организацию», — полагает Димитриев.

В мае 2025 года в издательствах прошли обыски, троих менеджеров Popcorn Books и Individuum суд отправил под домашний арест, а руководителя издательства Дмитрия Протопопова внесли в реестр террористов Росфинмониторинга. В январе 2026-го издательство Popcorn Books закрылось.

Блогер Олег Царев отмечает, что ранее «Эксмо» уже штрафовали на 0,9 млн руб. за выпуск комиксов, которые, по версии следствия, пропагандировали нетрадиционные отношения. В 2024 году компанию привлекали к ответственности за продажу книг с порнографическими сценами. В мае 2025 года в издательстве проходили новые обыски в рамках уголовного дела о пропаганде ЛГБТ.

После этого «Эксмо» разослало магазинам письмо с просьбой срочно утилизировать или вернуть 50 книг. В списке: «Лето в пионерском галстуке», «О чем молчит Ласточка», «Элизиум», «Назови меня своим именем», «Закрытые. Жизнь гомосексуалов в СССР» и прочие.

В то же время СМИ подчеркивают, что Евгений Капьев возглавляет другое юрлицо внутри холдинга — издательство «Эксмо», в то время как распространением указанных книг занималось «Эксмо-АСТ». Как он может быть связан с публикациями романов, не уточняется.

Что готовит Госдума для авторов-иноагентов: изымут всех?

Царев отмечает, что в Госдуме рассматривается законопроект, предусматривающий особый правовой режим для книг авторов‑иноагентов и сочинений, написанных людьми из перечня террористов и экстремистов. Согласно новой норме, Минкультуры получит широкие полномочия по вопросу о том, какие книги должны исчезнуть из открытого доступа; при этом под запрет попадают книги, в создании которых участвовал иноагент в любой роли — автор, переводчик, комментатор, составитель аннотации или даже разработчик макета.

Гендиректор «Эксмо-АСТ» Новиков, выступая на заседании оргкомитета по поддержке литературы и книгоиздания, призвал не распространять принцип обратной силы на закон об изъятии из библиотек литературы, связанной с иноагентами и нежелательными организациями. По его словам, в этом случае из библиотек (в том числе онлайн-библиотек) может быть изъято «более 50% библиотечных фондов страны».

