13 января 2026 в 15:03

Выпустившее «Лето в пионерском галстуке» издательство закрылось

Издательство Popcorn Books объявило о закрытии после семи лет работы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российское издательство Popcorn Books, которое выпустило скандально известную книгу «Лето в пионерском галстуке», приняло решение о закрытии после семи лет работы, следует из сообщения в Telegram-канале проекта. В обращении издательство поблагодарило авторов, партнеров и читателей за поддержку.

Вы — наша опора: человечные, искренние, открытые к разным голосам и опыту. Спасибо, что создавали историю вместе с нами и, даже когда эта история приняла трагичный оборот, не отвернулись от нас. Мы каждый день думаем о тех, с кем работали много лет, и очень переживаем за них, — говорится в сообщении.

Popcorn Books стало первым издательством, против которого возбудили дело о пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Оно активно выпускало книги в этой тематике, в числе которых «Лето в пионерском галстуке», «О чем молчит Ласточка» и «Девушка из Дании».

В феврале 2023 года владелец издательства Денис Котов объявил, что ищет покупателей бизнеса. В августе того же года издательство «Эксмо» получило 51% активов Popcorn Books. Новый владелец планировал инвестировать в развитие комиксов и африканских новелл.

Ранее стало известно, что генеральный директор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов, которого арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве, отказался признавать свою вину. Бизнесмен заявил об отсутствии оснований для его заключения под стражу. Фигурант вместе с адвокатом настаивает на своей непричастности.

издательства
книги
издатели
закрытия
