Выпустившее «Лето в пионерском галстуке» издательство закрылось

Российское издательство Popcorn Books, которое выпустило скандально известную книгу «Лето в пионерском галстуке», приняло решение о закрытии после семи лет работы, следует из сообщения в Telegram-канале проекта. В обращении издательство поблагодарило авторов, партнеров и читателей за поддержку.

Вы — наша опора: человечные, искренние, открытые к разным голосам и опыту. Спасибо, что создавали историю вместе с нами и, даже когда эта история приняла трагичный оборот, не отвернулись от нас. Мы каждый день думаем о тех, с кем работали много лет, и очень переживаем за них, — говорится в сообщении.

Popcorn Books стало первым издательством, против которого возбудили дело о пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Оно активно выпускало книги в этой тематике, в числе которых «Лето в пионерском галстуке», «О чем молчит Ласточка» и «Девушка из Дании».

В феврале 2023 года владелец издательства Денис Котов объявил, что ищет покупателей бизнеса. В августе того же года издательство «Эксмо» получило 51% активов Popcorn Books. Новый владелец планировал инвестировать в развитие комиксов и африканских новелл.

