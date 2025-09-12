Книгоиздатели попросили Госдуму наказать пиратов

Книжная индустрия теряет по 4 млрд рублей в год из-за пиратства контента, сообщает РБК со ссылкой на текст аналитической записки Российского книжного союза (РКС) и Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ). Документ направлен в Госдуму, Совет Федерации и Минцифры РФ.

По оценке издательства «Эксмо-АСТ», нелегальные ресурсы, с которых можно бесплатно скачать нужное издание, занимают до 10% книжного рынка. Пользуется ими почти половина читателей. В связи с этим книжный союз просит законодателей ужесточить действующие законы об авторском праве и упростить блокировку пиратских сайтов.

Сейчас пожаловаться на сайт с нелегальным контентом и мошенничеством может любой россиянин, для обращения существует простой и понятный алгоритм. Владельцы пиратских сайтов рискуют получить наказания, начиная от предупреждения и штрафов вплоть до уголовного срока.

