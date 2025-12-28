В Челябинской области ограничили движение на трассе М-5 из-за снегопада

На участке трассы М-5 «Урал» в Челябинской области временно ограничили движение из-за плохой погоды: снегопада, гололеда и снежного наката на проезжей части, сообщили в региональном управлении Росавтодора. Запрет действует с 22:00 28 декабря до 08:00 29 декабря и может быть продлен в зависимости от метеообстановки.

Ограничения введены на участке трассы с 1799-го по 1548-й километр. Под них попали пригородные и междугородние автобусы, маршрутные такси, а также грузовые автомобили, перевозящие крупногабаритные и тяжеловесные грузы.

В Росавтодоре уточнили, что меры приняты для обеспечения безопасности дорожного движения. Для легкового транспорта проезд не закрыт, однако водителям рекомендуется учитывать сложные дорожные условия.

Ранее в Японии на скоростной трассе Кан-Эцу произошло массовое ДТП с участием почти 70 автомобилей. По предварительной информации, два человека погибли и около 30 получили ранения. Первым звеном в трагической цепочке оказался потерявший управление грузовик, который спровоцировал последующие столкновения и пожар, уничтоживший 20 автомобилей.