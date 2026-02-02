Автоэксперт рассказал, когда лучше покупать автомобиль в 2026 году Автоэксперт Шерстенников рекомендовал не тянуть с покупкой авто до лета

Приобретать автомобиль в 2026 году с точки зрения выгоды можно прямо сейчас, не дожидаясь весны или лета, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Сергей Шерстенников. По его словам, падения цен в перспективе не будет.

С большой долей вероятности безошибочным будет совет: планируете покупать новый автомобиль — не затягивайте. Ощутимого падения цен, которое порадовало потребителей в первой половине 2025 года, вы вряд ли дождетесь. Тогда на рынок давили огромные запасы заранее ввезенных автомобилей. Сейчас склады изрядно «посушены», при такой ставке Центрального банка держать автомобили про запас слишком накладно. Те скидки как раз и объяснялись желанием освободить площадки и разморозить оборотные средства, — рассказал Шерстенников.

Кроме того, эксперт отметил, что на цены сильно влияет курс рубля по отношению к доллару и евро, который может в любой момент снизиться.

Доллар чуть меньше 80 многими рассматривается как приятная для потребителей величина, но все же аномалия. Если курс уйдет за 100, как было в конце 2024 года, цены очень быстро отыграют разницу. А привозимые из-за рубежа машины, и собираемые здесь, сильно зависят от курса, — добавил Шерстенников.

Ранее стало известно, что автопарк России сократился впервые за четверть века. И общее число зарегистрированных легковых автомобилей по итогам 2025 года снизилось до 52,8 млн единиц, что на 0,18% меньше показателя годом ранее.