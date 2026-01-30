Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 10:55

Автопарк России сократился впервые за четверть века

В России зафиксировали первое за 25 лет сокращение числа легковых автомобилей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Общее число зарегистрированных легковых автомобилей по итогам 2025 года снизилось до 52,8 млн единиц, что на 0,18% меньше показателя годом ранее, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные МВД. Сокращение количества машин зафиксировано впервые с начала 2000-х годов.

Эксперты связывают разворот динамики сразу с несколькими факторами, ключевым из которых стало резкое снижение продаж новых автомобилей. По итогам прошлого года реализация легковых машин в стране сократилась на 15,6% и составила 1,32 млн единиц.

Дополнительное влияние оказал естественный износ машин, приобретенных во время бума, начавшегося около 20 лет назад. Значительная часть автомобилей возрастом 15–20 лет фактически выработала свой ресурс и больше не соответствует требованиям безопасности.

Ранее глава агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что суммарные объемы продаж новых автомобилей в России во вторую рабочую неделю 2026 года (с 12 по 16 января) сократились на 19% по сравнению с первой неделей. Эксперт назвал это тревожным сигналом для внутреннего рынка. За отчетный период в стране было продано 18,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 11% меньше показателя за четвертую неделю декабря 2025 года, уточнил Целиков. В середине января в минус ушли все ключевые сегменты рынка.

автомобили
машины
ГАИ
продажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог назвал неожиданный продукт для профилактики рака
Россиянин напал с ножом на пасынка и сбежал в лес
В МИД России назвали число удерживаемых Киевом жителей Курской области
«Невозможно оспорить»: Слуцкий о снятии 10 очков с «Шанхай Шэньхуа»
В ГД ответили, возможно ли энергетическое перемирие между РФ и Украиной
Медики разработали инновационный метод борьбы с внутрибольничной инфекцией
Пентагон сделал тревожный ход на фоне ситуации на Ближнем Востоке
Западному стримингу запретили использовать и скачивать трек «Бу-ра-ти-но»
Офицер ВСУ отправился на ЛБС из-за долга и попал в плен
Долина выступит на джазовом концерте в Москве
«Бедная Европа»: в США пришли к неутешительному выводу насчет региона
В Европе признались, что не подготовились к миру на Украине
Частные охранники получат боевое оружие
У входа на станцию метро «Площадь Ильича» до смерти забили мужчину
В МИД назвали число убитых ВСУ российских детей в 2025 году
«Кто дал право?»: Медведев осадил Гутерриша по Крыму и Донбассу
Корги умерла из-за отравления крысиным ядом на прогулке в Москве
«Зачем лизать так глубоко?»: Медведев преподал генсеку ООН урок права
«Было уже поздно»: близкие рассказали о последних днях покойного Бура
В МИД России предупредили о милитаризации Германии
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.