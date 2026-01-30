Автопарк России сократился впервые за четверть века В России зафиксировали первое за 25 лет сокращение числа легковых автомобилей

Общее число зарегистрированных легковых автомобилей по итогам 2025 года снизилось до 52,8 млн единиц, что на 0,18% меньше показателя годом ранее, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные МВД. Сокращение количества машин зафиксировано впервые с начала 2000-х годов.

Эксперты связывают разворот динамики сразу с несколькими факторами, ключевым из которых стало резкое снижение продаж новых автомобилей. По итогам прошлого года реализация легковых машин в стране сократилась на 15,6% и составила 1,32 млн единиц.

Дополнительное влияние оказал естественный износ машин, приобретенных во время бума, начавшегося около 20 лет назад. Значительная часть автомобилей возрастом 15–20 лет фактически выработала свой ресурс и больше не соответствует требованиям безопасности.

Ранее глава агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что суммарные объемы продаж новых автомобилей в России во вторую рабочую неделю 2026 года (с 12 по 16 января) сократились на 19% по сравнению с первой неделей. Эксперт назвал это тревожным сигналом для внутреннего рынка. За отчетный период в стране было продано 18,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 11% меньше показателя за четвертую неделю декабря 2025 года, уточнил Целиков. В середине января в минус ушли все ключевые сегменты рынка.