В России резко упали продажи новых авто

Суммарные объемы продаж новых автомобилей в России во вторую рабочую неделю 2026 года (с 12 по 16 января) сократились на 19% по сравнению с первой неделей, сообщил в своем Telegram-канале глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. Эксперт назвал это тревожным сигналом для внутреннего рынка.

Завершившая вторая полная рабочая неделя нового года (четвертая по счету, если брать за первую переходную из 2025-го) дает тревожный сигнал авторынку, — написал Целиков.

За отчетный период в стране было продано 18,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 11% меньше показателя за четвертую неделю декабря 2025 года, уточнил Целиков. В середине января в минус ушли все ключевые сегменты рынка. Продажи новых легких коммерческих автомобилей (LCV) сократились на 13% до чуть более 1,2 тыс. единиц, грузовиков — на 3%, до менее чем 900 штук. По сравнению с последней неделей прошлого года падение составило 24,5% и 45% соответственно.

Аналитики отмечают, что на динамику продаж в России продолжают влиять несколько факторов. Среди основных причин негативной тенденции они выделяют жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, низкую доступность автокредитов для значительной части населения, рост цен на автомобили и регулярное повышение утильсбора.

Ранее автоэксперт Александр Коротков рассказал, что усиление рубля по отношению к доллару не вызовет быстрого удешевления машин. Он пояснил, что дилеры не имеют возможности мгновенно менять ценники, из-за чего снижение стоимости происходит поэтапно и в наибольшей степени затрагивает импортные и премиальные автомобили с высокой долей иностранных компонентов.