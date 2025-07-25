КамАЗ объявил о сокращении рабочей недели КамАЗ на день сократит рабочую неделю у некоторых подразделений с 1 августа

Отечественный производитель грузовиков «КамАЗ» с 1 августа вводит четырехдневную рабочую неделю для подразделений, у которых нет полной загрузки, сообщает пресс-служба автоконцерна. Там отметили, что рынок грузовиков по итогам сократился почти на 60%, продажи КамАЗа упали на 30%.

Отсутствие перспектив роста рынка и давление остатков техники импортеров заставляют нас проявить ответственность и принять непопулярные, но необходимые меры по сокращению производства и объявить о введении сокращенной на один день рабочей недели с 1 августа. Данное решение коснется только тех подразделений, у которых нет полной загрузки, – сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что руководство компании ведет переговоры с корпоративными клиентами о дополнительных закупках техники для загрузки производства. Там добавили, что социальные гарантии перед коллективом будут в полном объеме выполнены в соответствии с российским законодательством и коллективным договором.

Ранее в апреле стало известно, что в первом квартале 2025 года КамАЗ увеличил выпуск грузовых автомобилей на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, произведя 10,1 тысячи единиц техники. Особенно успешным стал март, когда производство выросло на 4,4%, до 3,5 тысячи машин.