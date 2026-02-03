Трамп ответил демократам по поводу связи с Эпштейном Дональд Трамп заявил, что никогда не посещал остров Джеффри Эпштейна

Президент США Дональд Трамп отверг все обвинения в связях с финансистом Джеффри Эпштейном. В соцсети Truth Social он заявил, что никогда не посещал его частный остров.

В отличие от многих, кто любит поливать грязью, я никогда не был на печально известном острове Эпштейна, но почти все эти коррумпированные демократы и их доноры — были, — сообщил Трамп.

Ранее выяснилось, что в новых рассекреченных документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого при жизни обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, не содержится прямых переписок с президентом США Дональдом Трампом. Но, согласно анализу журналистов, в файлах есть более 38 тыс. упоминаний Трампа, его супруги и его резиденции Мар-а-Лаго.

До этого голливудский режиссер Бретт Ратнер, автор недавно вышедшего и набравшего популярность фильма о Мелании Трамп, оказался втянут в скандал, связанный с осужденным за сексуальные преступления финансистом. В обнародованных свежих материалах этого дела содержатся его снимки в непринужденной обстановке в компании Эпштейна и нескольких женщин.