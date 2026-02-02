Голливудский режиссер «засветился» в файлах Эпштейна

Голливудский режиссер Бретт Ратнер, чей фильм о Мелании Трамп недавно вышел в прокат и стал популярным, оказался замешан в скандале вокруг осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает The New York Post. В опубликованных новых материалах дела присутствуют его фотографии в неформальной обстановке с Эпштейном и несколькими женщинами.

На снимке режиссер обнимает одну из спутниц, лица части девушек скрыты цензурой для обеспечения их безопасности. Данные фотографии являются частью официального архива, обнародованного Министерством юстиции США в рамках судебного процесса.

Ранее стало известно, что в новых рассекреченных документах по делу финансиста нет прямой переписки с президентом США Дональдом Трампом. Однако в материалах содержится более 38 тысяч упоминаний самого главы Белого дома, его супруги и их резиденции Мар-а-Лаго.

Кроме того, историк и политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич предположил, что Эпштейн был связан с «глубинным американским государством». По его мнению, скандальные вечеринки финансиста использовались для сбора компрометирующих данных на влиятельных персон.