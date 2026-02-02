В США обратили внимание на любопытную деталь в новых файлах Эпштейна NYT: в новых файлах Эпштейна не содержится его прямых переписок с Трампом

В новых рассекреченных документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого при жизни обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, не содержится прямых переписок с президентом США Дональдом Трампом, обратила внимание газета The New York Times. Но, согласно анализу издания, в файлах есть более 38 тыс. упоминаний Трампа, его супруги и его резиденции Мар-а-Лаго.

Всего, как подсчитали в NYT, общее число файлов, в которых упоминается Трамп и другие связанные с ним слова и фразы, превышает 5,3 тыс., включая последнюю рассекреченную партию. Большинство опубликованных документов представляют собой новости и публичные материалы из архива Эпштейна. Прямой переписки между Трампом и финансистом в них нет, а файлов, относящихся к началу 2000-х годов — периоду их активного общения — среди них очень мало.

Анализ показывает, что даже после охлаждения отношений Эпштейн продолжал следить за политической карьерой Трампа. По версии издания, финансист искал способы извлечь из положения бывшего приятеля определенную выгоду.

Ранее стало известно, что новые документы по делу Эпштейна содержат множество упоминаний кронпринцессы Норвегии Метте-Марит. Ее имя встречается в материалах более тысячи раз.