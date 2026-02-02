Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 16:48

В США обратили внимание на любопытную деталь в новых файлах Эпштейна

NYT: в новых файлах Эпштейна не содержится его прямых переписок с Трампом

Джеффри Эпштейн (в центре) Джеффри Эпштейн (в центре) Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В новых рассекреченных документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого при жизни обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, не содержится прямых переписок с президентом США Дональдом Трампом, обратила внимание газета The New York Times. Но, согласно анализу издания, в файлах есть более 38 тыс. упоминаний Трампа, его супруги и его резиденции Мар-а-Лаго.

Всего, как подсчитали в NYT, общее число файлов, в которых упоминается Трамп и другие связанные с ним слова и фразы, превышает 5,3 тыс., включая последнюю рассекреченную партию. Большинство опубликованных документов представляют собой новости и публичные материалы из архива Эпштейна. Прямой переписки между Трампом и финансистом в них нет, а файлов, относящихся к началу 2000-х годов — периоду их активного общения — среди них очень мало.

Анализ показывает, что даже после охлаждения отношений Эпштейн продолжал следить за политической карьерой Трампа. По версии издания, финансист искал способы извлечь из положения бывшего приятеля определенную выгоду.

Ранее стало известно, что новые документы по делу Эпштейна содержат множество упоминаний кронпринцессы Норвегии Метте-Марит. Ее имя встречается в материалах более тысячи раз.

США
Джеффри Эпштейн
Дональд Трамп
финансисты
торговля людьми
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава ФИФА сделал удивительное заявление о футболистах из России
Хинштейн пропустит годовщину освобождения Курска
Форум CSTB.PRO.MEDIA 2026 состоится в Москве
Проходящим по делу об убийстве младенца врачам смягчили приговор
Названа «единственная сила», способная не допустить Зеленского к выборам
Раскрыто, почему США все-таки решили участвовать в переговорах по Украине
Москвичам дали неутешительный прогноз погоды на февраль
Украинцы с «Маринеры» боятся возвращаться домой
Кто такой Эпштейн: кто в «списке педофилов», что за остров, связь с Россией
Нарколог предупредил о вреде безникотиновых сигарет
Европа увеличила импорт российского газа через «Турецкий поток» на 10%
В файлах Эпштейна нашли девушек из Саратова и Самары
Закопали в пяти местах: петербуржца зверски убили в Таиланде — подробности
Риелтор перечислил минусы жизни в загородном доме
В Европе решили запретить себе покупать у России редкие металлы
Несколько детей отравились угарным газом в российском детском саду
Китай нацелился на мировую роль юаня
Цена на золото рухнула до минимума
«Никаких акций»: МОК сделал предупреждение украинцам перед Олимпиадой
Воробьев рассказал о мерах поддержки бойцов СВО в Подмосковье в 2026 году
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.